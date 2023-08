Analistul imobiliar Dragoş Dragoteanu: Piaţa imobiliară se duce în cap, dar firmele de construcţii prosperă. N-am văzut nici măcar un singur patron care să lase din preț

Dragoş Dragoteanu (Euroest), antreprenor și analist imobiliar, remarcă faptul că „piata imobiliara e pe butici si, totusi, majoritatea patronilor din constructii prospera nesperat de bine”. Într-un articol pentru acesta denunță „incercarile repetate, uneori penibile, de manipulare a pietei imobiliare” și atrage atenția că facilitățile fiscale acordate acestui domeniu „nu reprezinta o abordare decenta, realista si corecta”.

Dragoş Dragoteanu, despre atitudinea patronilor din construcții în contextul pieței imobiliare actuale

Dragoteanu a acuzat întâi că unii patroni de firme de construcții „dau dovada de o ipocrizie iesita din comun”: ei s-au bucurat de programul „Prima Casă”, inițiat în 2009, dar și de alte programe guvernamentale, dar niciunul nu a catadicsit să mulțumească Guvernului pentru sprijinul oferit. Și a fost unul consistent: „din 2010 pana in prezent, niciun constructor nu a avut un profit mai mic de 40-50%”.

Acesta a oferit apoi și o explicație pentru care niciun patron constructor nu a venit cu vreo idee/inițiavă pentru deblocarea dezbaterilor PUZ-urilor în Consiliul General al Municipiului București, deși cu toții se arată nemulțumiți: „De ce? Pentru ca majoritatea a facut profituri istorice, chiar si cu acest neajuns”.

„Deunazi, un mare patron din domeniu a declarat ca are lucrari antamate pentru urmatorii 4 ani, in valoare de peste 1,5 miliarde euro. Alo! Banii astia nu vin din cer, ci de la stat, cu facilitatile aferente. Oare, daca castiga mai putin, dar are lucrari de nu le poate duce, saraceste?”, a mai scris analistul imobiliar, în articolul pentru ZF.

Dragoş Dragoteanu: N-am văzut nici măcar un patron constructor care să lase din preț

„Piata imobiliara e pe butici si, totusi, majoritatea patronilor din constructii prospera nesperat de bine. Nu am vazut unul, dar niciunul, in fata vreunui potential cumparator”, a continuat acesta.

Dragoteanu a susținut apoi că există încercări „repetate, uneori penibile, de manipulare a pietei imobiliare, ca si cum investitorii pot fi spalati pe creiere, dupa bunul plac al dezvoltatorilor/ constructorilor”: „Orice om intreg la cap stie/ simte ca preturile imobilelor nu pot sa creasca pana cand dobanzile la credite nu vor scadea. Cu toate acestea, ei „pedaleaza” in gol si dau inainte ca nu au cum sa faca reduceri, chiar daca costul materialelor de constructii a scazut si cu 20-30%”.

Ce a spus Dragoteanu despre facilitățile fiscale în construcții

În finalul articolului, Dragoş Dragoteanu a explicat de ce nu consideră facilitățile fiscale în construcții o abordare realistă și corectă: „Constructorii, cand le-a fost foarte bine, au tacut. Cand s-ar putea sa le fie mai greu, depasesc corul bocitoarelor s stiind ca nu vor mai castiga ca inainte. Intr-o economie de piata libera, dezvoltatorii buni se adapteaza si fac performanta, amatorii de avantaje cu dedicatie se comporta ca niste asistati sociali, dependenti de guvern. Aici nu este vorba de facilitati fiscale, ci de principii”.