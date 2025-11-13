B1 Inregistrari!
Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar

Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar

Iulia Petcu
13 nov. 2025, 22:38
Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât economisesc și trimit muncitorii din Asia acasă
  2. Cât trimit acasă expații din țări dezvoltate
  3. Câți muncitori nepalezi lucrează în România

În primele șase luni ale anului 2025, muncitorii străini din România au transferat aproape un miliard de euro în țările lor de origine. Suma reprezintă o creștere de aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cât economisesc și trimit muncitorii din Asia acasă

România atrage tot mai mulți muncitori din Asia, dar și expați din țări dezvoltate. Nepalezii sunt cea mai mare comunitate de muncitori extracomunitari și lucrează în construcții, hoteluri, restaurante și logistică.

Mulți dintre ei trimit lunar sume semnificative către țările natale. „În jur de 3.000 de lei”, a declarat un lucrător nepalez.

Corina Constantin, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România, spune că străinii transferă aproximativ 85% din salariu: „Din studiile noastre am observat că aceştia trimit undeva la 85% din salariu în ţara de origine, ei reuşind cumva cu ajutorul alocaţiei de hrană şi pentru că angajatorii le plătesc chiria să se întreţină cu o sumă destul de mică în România”, a precizat ea.

Guvernul intenționează să reducă cu 10.000 numărul permiselor de muncă pentru străini în 2026, în contextul măsurilor de austeritate. Totuși, companiile solicită mai mulți muncitori străini, în special pentru posturile necalificate.

Cât trimit acasă expații din țări dezvoltate

Nu doar muncitorii din Asia transferă bani. Britanicii au trimis 234 de milioane de euro în primele șase luni, urmați de germani și italieni.

„Avem câteva mii de companii cu capital mixt, româno-german. Dacă ne uităm la Braşov, Timişoara, Bucureşti, vedem tot mai mulţi cetăţeni germani care activează în România. Îşi trimit banii în conturile lor din Germania”, a explicat profesorul de economie Tănase Stamule.

În total, muncitorii străini au trimis în țările natale 920 de milioane de euro în primul semestru, cu 23% mai mult decât în 2024. În schimb, românii care lucrează în străinătate au trimis peste 2 miliarde de euro, o scădere de 15%, scrie Libertatea.ro.

Câți muncitori nepalezi lucrează în România

Potrivit datelor oficiale pentru 2025, în România lucrează legal peste 18.700 de muncitori nepalezi. Aceștia sunt cei mai numeroși muncitori extracomunitari și activează în construcții, HoReCa și alte domenii cu nevoie de forță de muncă necalificată sau semicalificată.

Nepalul ocupă primul loc în topul țărilor care furnizează muncitori străini, depășind mult alte state precum Sri Lanka sau India.

