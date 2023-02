ANRE propune oficial plata în rate a facturilor la gaze și electricitate. Zoltan Nagy, detalii pe B1 TV despre condițiile în care ar urma să fie obligatorie măsura pentru furnizori (VIDEO)

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energie va propune, în noul regulament de furnizare, obligativitatea furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de a accepta plata facturilor în rate, la cererea clienților, atunci când perioada facturată este mai mare de o lună sau, după caz, decât cea prevăzută în contract, a explicat vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Zoltan Nagy (ANRE), pe B1 TV, despre plata în rate a facturilor la gaze și electricitate

Întrebat despre măsura pe care o propune ANRE, oficialul a explicat: „Aici referința nu o să fie momentul emiterii facturii, ci perioada de timp pentru care se facturează consumul într-o anumită factură. Mai exact, noi, în acest moment, lucrăm la noul regulament de furnizare, care, după planurile noastre, ar trebui să fie discutat în comitetul de reglementare vineri, în săptămâna aceasta, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare ar putea să fie publicat în Monitor și să intre în vigoare”.

„Propunerea cu care mergem în comitet este ca în cazul în care un furnizor facturează o perioadă mai lungă de o lună sau o perioadă mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contract, pentru că sunt anumite contracte unde perioadele de facturare sunt mai lungi decât o lună, deci în această situație, când facturează mai mult decât prevăzut în contract sau în legislația în vigoare, atunci, la cererea clientului, obligatoriu trebuie să i se acorde posibilitatea plății în rate, iar numărul ratelor trebuie să fie de minim numărul de luni cât s-a facturat. Deci dacă se facturează două luni, atunci minim două rate”, a adăugat Zoltan Nagy.

„Vestea bună este că, știind că sunt furnizori în România care întârzie – au întârziat în cursul anului trecut emiterea facturilor și, în momentul în care au reluat facturarea, au facturat perioade mai lungi de o lună, ei deja au anunțat atunci, chiar și fără această obligație din regulamentul de furnizare, că sunt dispuși să acorde plată eșalonată pentru clienți la cerere”, a continuat el.

Întrebat dacă există furnizori care nu sunt de acord cu măsura, vicepreședintele ANRE a spus: „Noi am avut o consultare publică, cu toți cei interesați în piață, am avut și o ședință unde ne-am întâlnit și am discutat aceste subiecte. Ceea ce pot să vă spun este că n-au fost încântați de această măsură, dar, din momentul în care Autoritatea aprobă această măsură și se publică în Monitorul Oficial, este sau nu este de acord un furnizor, nu contează, trebuie să aplice, dar, bineînțeles, a avut posibilitatea să atace în justiție decizia ANRE. Dacă instanța decide altfel, poate, nu știu, se anulează”.