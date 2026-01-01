B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Anul 2026 vine cu ușurare pentru românii cu credite. Scade IRCC, iar ratele ar putea deveni mai suportabile

Anul 2026 vine cu ușurare pentru românii cu credite. Scade IRCC, iar ratele ar putea deveni mai suportabile

Ana Beatrice
01 ian. 2026, 16:24
Anul 2026 vine cu ușurare pentru românii cu credite. Scade IRCC, iar ratele ar putea deveni mai suportabile
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce este, de fapt, IRCC și cum îți influențează rata la credit
  2.  Când vor simți românii scăderea IRCC în ratele la credite
  3. Cât vor plăti oamenii pentru credite în 2026

Anul 2026 vine cu vești bune pentru românii cu credite în derulare. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an. Datele au fost publicate miercuri, 31 decembrie 2025, de Banca Națională a României.

Noua valoare este semnificativ mai mică decât cea de 6,06% anunțată în urmă cu trei luni. Atunci, IRCC atingea cel mai ridicat nivel de la introducerea sa. După o perioadă lungă de presiune asupra ratelor, această scădere aduce un strop de speranță pentru debitori.

Ce este, de fapt, IRCC și cum îți influențează rata la credit

IRCC reprezintă indicele folosit pentru stabilirea dobânzilor la creditele în lei destinate populației. El nu este o valoare aleasă la întâmplare, ci rezultă din media aritmetică a ratelor zilnice de dobândă ale tranzacțiilor interbancare dintr-un trimestru anterior. Valoarea publicată la finalul lunii decembrie 2025 este calculată pe baza datelor din trimestrul al treilea al anului 2025. Aceasta reflectă evoluția reală a pieței din perioada respectivă.

Potrivit OUG nr. 19/2019, dobânda unui credit în lei se formează din IRCC, la care fiecare bancă adaugă o marjă fixă, stabilită încă de la semnarea contractului și păstrată neschimbată pe toată durata creditului. Deși IRCC este afișat zilnic pe site-ul BNR, ceea ce contează pentru debitori este valoarea trimestrială, aceasta fiind cea care se aplică efectiv ratelor lunare. Astfel, orice modificare a indicelui poate aduce fie o ușoară povară în plus, fie o gură de aer pentru cei care au credite în derulare.

 Când vor simți românii scăderea IRCC în ratele la credite

Efectele noului nivel al IRCC nu se vor resimți imediat în ratele românilor. Impactul real va deveni vizibil în primul trimestru al anului 2026. Indicele este recalculat la finalul fiecărui trimestru, iar băncile îl aplică abia în următoarele trei luni. Practic, există o perioadă firească de întârziere între momentul anunțului și aplicarea efectivă în rate.

„Ratele la creditele cu dobândă variabilă vor înregistra scăderi de la începutul lunii ianuarie, datorită modificării IRCC de la 6,06% la 5,68%. La nivelul creditelor noi, vorbim de un volum mediu de aproximativ 4,5 miliarde de euro, fără refinanțări”, a transmis expertul financiar Claudiu Trandafir, notează Digi24.ro.

În privința creditelor noi, volumul se ridică la aproximativ 4,5 miliarde de euro, fără a include refinanțările. Tot el observă și o schimbare importantă în piață. Deși numărul tranzacțiilor a scăzut, ponderea creditelor ipotecare a crescut semnificativ. Dacă în 2023 acestea reprezentau 43% din intermedieri, iar în 2024 aproximativ 51%, în primele zece luni din 2025 au ajuns la 57%.

Cât vor plăti oamenii pentru credite în 2026

Prognozele actuale ale economiștilor indică posibilitatea ca IRCC să continue o traiectorie de scădere lentă. Această evoluție este susținută de temperarea inflației și de o economie care nu trece prin turbulențe majore.

Se estimează că indicele aplicabil din 1 aprilie 2026 ar putea ajunge în jurul valorii de 5,57%, apropiată de nivelul din vara lui 2025. Totuși, acest lucru nu va transforma imediat creditele în produse accesibile.

Ratele vor scădea treptat, iar diminuările vor fi mai degrabă moderate decât spectaculoase. În plus, specialiștii atrag atenția că o relaxare mai vizibilă a costurilor creditelor ar putea fi resimțită abia în 2027, dacă mediul economic va rămâne stabil.

