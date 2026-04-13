Un anunț de angajare pentru un post de femeie de serviciu a provocat o dezbatere aprinsă pe Reddit. O firmă de curățenie a anunțat că oferă un salariu de 5.000 de lei pentru postul de femeie de serviciu, fără experiență, cu normă întreagă, pentru curățenie în blocuri. Nu a precizat dacă salariul e brut sau net.
Unii dintre cei care au comentat au considerat că salariul oferit este prea mare, dat fiind că alții care au învățat mult abia își găsesc de muncă, și pe bani mai puțini:
Iar cineva a scris că „s-a crucit” când a auzit că femeia de serviciu de la blocul său câștigă 6.000 de lei pe lună: „Ce bine că studiez șase ani ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”.
Alți au scris că salariul de 5.000 de lei e brut, nu net, că probabil anunțul e fals și are menirea doar să atragă CV-uri sau că banii oferiți angajaților sunt „la negru”, scrie Adevărul.
Altcineva a povestit că angajatul care face curat în blocul său câștigă aproape 5.000 de lei, iar uneori își cheamă în ajutor și membrii familiei: „Băiatul de serviciu e plătit bine, dar, sincer, nu am ce comenta. A încercat cineva o dată să zică că trebuie scăzut salariul lui și s-a răsculat lumea din bloc”.
Alți internauți, în schimb, au scris că femeile de serviciu muncesc foarte mult, mai ales dacă șefii le impun normă de scări curățate zilnic:
„E paradoxul joburilor: toți studiază să ajungă șefi, dar nu mai există subalterni”, a mai remarcat cineva.