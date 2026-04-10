Aproape 40.000 de oameni au fost concediați în primele trei luni din 2026, arată datele de la Inspecția Muncii. Sunt de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut. Cifrele nu includ bugetarii, militarii sau alte categorii speciale, deci numărul real ar putea fi mai mare.

Sectoarele în care s-au făcut cele mai multe concedieri

Cele mai multe disponibilizări au fost în fabrici și uzine, apoi în comerț, reparații auto, construcții, servicii, transporturi și HoReCa.

Principalele cauze sunt scăderea consumului și automatizările.

„Asta va fi regula de acum, nu excepția. Ai inteligență artificială, ai costuri foarte mari, ai un consumator foarte pretențios care nu mai consumă ca altădată, care și el, la rândul lui, are semne de întrebare despre viitor”, a explicat profesorul de economie Adrian Mitroi, pentru

„Volumele și business-ul scad”

În industrii, multe companii încearcă să evite concedierile mutând angajații dintr-un departament în altul. Oamenii sunt nevoiți fie să se recalifice, fie să plece.

„Faptul că un gigant ca Dacia Renault e un semnal că volumele și business-ul scad, va pune o presiune mare pe piața muncii și pe oameni în general, și pe economie. Bugetul e constituit de taxele care vin pe salarii”, a spus și producătorul de componente plastice Robert Zisu.

Pe de altă parte, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt disponibile 34.000 de locuri de muncă la nivel național.