Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trage un semnal de alarmă privind o serie de tentative de fraudă online care folosesc în mod ilegal identitatea instituției. Mesajele falsificate imită comunicările oficiale ale ASF, încercând să inducă în eroare utilizatorii și să obțină date personale sau financiare.

Cum se manifestă tentativele de phishing

Potrivit , „singurele comunicări oficiale ale instituției sunt transmise exclusiv de pe domeniul nostru oficial – @asfromania.ro”.

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează că orice email primit de la alte domenii (precum @asfromania.com, @asfromania.net, @asfromania.org sau altele similare) nu provine de la Autoritate și „trebuie tratat cu maximă prudență”.

Reprezentanții instituției explică faptul că aceste mesaje „folosesc în mod fraudulos denumirea și identitatea vizuală a instituției” și urmăresc „inducerea în eroare a utilizatorilor și colectarea neautorizată de date personale sau financiare”.

a precizat, de asemenea, că aceste emailuri pot fi redactate într-un mod care imită perfect formatul și tonul comunicărilor oficiale, folosind inclusiv logoul instituției

Ce recomandă ASF pentru protejarea datelor

Pentru a evita compromiterea informațiilor personale, ASF recomandă publicului să fie extrem de atent la adresa completă a expeditorului, înainte de a deschide mesajul. Totodată, utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri și să nu descarce atașamente din surse necunoscute, scrie Agerpres.

În cazul în care există suspiciuni privind autenticitatea unei comunicări, Autoritatea de Supraveghere Financiară le solicită persoanelor vizate „să contacteze direct ASF prin intermediul Call-Center-ului dedicat, la Tel verde 0800.825.627 sau prin e-mail la adresa [email protected]”. În acest fel, orice situație suspectă poate fi clarificată rapid, iar eventualele tentative de pot fi raportate către autoritățile competente.

ASF subliniază că tratează cu maximă seriozitate protecția datelor personale și siguranța comunicărilor digitale. Instituția „monitorizează permanent mediul online pentru a preveni și combate tentativele de fraudă electronică”, asigurându-se că orice incident este analizat rapid pentru a limita efectele asupra consumatorilor.