Asociația Fabricat in RO oferă producătorilor români o nouă șansă la afirmare

În primăvara acestui an a luat ființă . Fabricat in RO este o asociație care, la fel ca și platforma Fabricat in RO, și-a propus să ajute producătorii români să-și facă produsele remarcate pe piață.

Principalele puncte din agenda Asociației Fabricat in RO

Promovare produselor românești

Știai că doar 30-40% din totalul persoanelor din România aleg preponderent produse românești atunci când merg la cumpărături? Restul își umplu coșurile de cumpărături cu produse fabricate departe de hotarele țării.

Dar membrii Asociației Fabricat in RO, pe baza experienței acumulate în cadrul proiectului Fabricat in RO pe care l-au demarat cu mulți ani în urmă, consideră că procentul consumatorilor români care investesc în produse românești ar putea crește până la 70%, cu educația potrivită, până în 2030.

Ce se întâmplă atunci când un cumpărător din România investește într-un produs românesc?

demonstrează producătorului bunului respectiv că sunt mulțumiți de munca lui și o încurajează;

autorul bunului este motivat să producă mai mult, la o calitate superioară;

persoana sau compania de la care cumperă primește mai mulți bani și astfel își permite să ofere de muncă și altor persoane care au nevoie de un serviciu;

românii își găsesc mai ușor de lucru în țară și sunt motivați să rămână acasă, alături de familie;

prin taxe și impozite ajung mai mult bani la bugetul de stat;

consumatorii se bucură de produse mai bune și de alimente mai sănătoase în calitate de consumator.

Asociația Fabricat in RO are în plan să educe consumatorii din România învățându-i despre produsele românești și caracteristicile acestora. Despre cât de important este să consumi pâine din maia sau preparați din făină românească. Sau că poți să te bucuri la fel de mult de sau cozonaci de la celebre, ca de dulciuri fabricate peste hotare.

Blogul platformei Fabricat in RO este deja folosit în acest scop, dar asociația își propune să facă un pas în față și să-și expună mesajele și prin afișe în oraș, ca cel de mai jos, sau prin reclame la televizor.

Strângere de donații pentru copiii nevoiași

Nenumărate familii din țara noastră nu-și permit să ofere copiilor lor resursele de care au nevoie ca să se dezvolte frumos și armonios. De asemenea, zeci de mii de copii sunt lipsiți de dragostea unei familii și cresc în centre sociale cu posibilități limitate. Pentru aceștia, membrii Asociației Fabricat in RO și-au propus să strângă donații în produse sau bani, în funcție de disponibilitatea celor care doresc să se implice.

Mulți producători români, dacă ar avea șansa, ar contribui cu plăcere la strângerea de fonduri pentru acești copii nevoiași sau cu produse de care ei au atât de multă nevoie. În acest mod, ei pot modela viitorul României investind în bunăstarea copiilor de azi și, la fel de important, pot face cunoscute produsele românești cumpărătorilor de mâine.

Toți acești producători au nevoie de un partener de încredere ca Asociația Fabricat in RO, care să le arate calea către acești copii cu o situație materială precară și să-i învețe cum să identifice nevoile pe care acești copii trebuie să și le îndeplinească cu prioritate.

Organizare de evenimente offline

În ziua de azi, pare că totul se petrece online, dar offline-ul rămâne baza când vine vorba de networking și discuții despre afaceri.

Poți găsi clienți pe internet, dar cei mai buni parteneri de afaceri îi vei identifica mai ușor dacă te faci disponibil fizic și participi la evenimente alături de alți producători care pot fi persoane cheie în procesul de dezvoltare al afacerii tale.

Membrii Asociației Fabricat in RO, pe baza experienței lor, și-au propus să organizeze astfel de evenimente și să ofere producătorilor români o șansă în plus la networking.

Și tu poți face o schimbare pentru România!

Îndeplinirea tuturor obiectivelor enumerate mai sus presupune un efort imens și investiții pe măsură. De aceea, Asociația Producătorilor Români Fabricat in RO are nevoie de sprijinul oricărei persoane dispusă să se implice.

Doritorii pot face donații în contul asociației: RO26BTRLRONCRT0674536801 și pot urmări activitățile asociației pe rețelele sociale oferind o mână de ajutor în strângerea de donații atunci când este cazul.

De asemenea, angajații din România care doresc să direcționeze 3% din impozitul pe venitul lor către Asociația Fabricat in RO o pot face completând declarația 230, asigurându-se astfel că banii lor sunt cheltuiți pentru cauze în care cred.

Cu parteneri ca Asociația Fabricat in RO este simplu acum pentru orice român care dorește să facă o schimbare! Nu fi indiferent! Implică-te și tu!