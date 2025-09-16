B1 Inregistrari!
Austeritatea schimbă obiceiurile de economisire ale românilor. Investițiile în aur sunt preferate altor instrumente

Austeritatea schimbă obiceiurile de economisire ale românilor. Investițiile în aur sunt preferate altor instrumente

Adrian Teampău
16 sept. 2025, 10:01
Austeritatea schimbă obiceiurile de economisire ale românilor. Investițiile în aur sunt preferate altor instrumente
Lingouri de aur / Unsplash
Aurul este pe cale să devină unul dintre principalele instrumente de economisire ale românilor. Situația geo-strategică, teama de un eventual război sau de o criză economică globală sunt de natură să schimbe și obiceiurile în ceea ce pivește economiile.

Aurul, preferat de români pentru economii

Investițiile în aur și bijuterii reprezintă din timpuri vechi un instrument de economisire pentru perioadele de criză și de austeritate precum cea pe care o traversăm în prezent. Românii preferă lingourile din metalul prețios, în condițiile în care prețul acestuia crește de la o zi la alta.

În perioade de incertitudine economică sau politică, investitorii care dispun de sume importante, preferă să cumpere aurul. De regulă, acesta are o valoare mult mai stabilă decât alte active financiare și oferă protecție împotriva inflației și a modificărilor de curs valutar. Metalul prețios este preferat de marea majoritate a statelor lumii pentru a-și susține moneda națională.

Prețul aurului a crescut semnificativ, dat fiind că tot mai mulți români sunt interesați să cumpere lingourile din metale prețioase. Dacă în prezent, mulți se adresau Băncii Centrale pentru achiziții, situația s-a schimbat. Cumpărătorii se adresează unor magazine specializate care vând lingouri de aur, dar și persoanelor fizice particulare, în speranța obținerii unui preț mai bun.

Lingourile se comercializează și pe platformele online de anunțuri, unde prețul se stabilește în funcție de greutate. Astfel, pentru un lingou din metal prețios cu o greutate de 100 de grame se solicită un preț de aproximativ 53.000 de lei. Cel care a promovat anunțul își laudă marfa spunând că este cea mai bună investiție a momentului.

Prețul lingourilor a crescut în ultimii ani

Aurul este un metal foarte căutat, iar prețul său a crescut constant de-a lungul ultimilor ani. În 2020, valoarea acestuia depășea pragul de 2.000 de dolari pe uncie. După cinci ani, în aprilie 2025, prețul unciei de aur a atins 3.496 de dolari, în contextul crizelor economice și a temerilor legate de datoria publică a SUA ori de izbucnirea unui război global.

Pe 15 septembrie 2025, Banca Națională a României a anunțat că prețul aurului a ajuns la 504,17 lei pe gram. Iar românii care dețin rezerve financiare se reorientează și profită achiziționând lingourile de metal prețios. Acesta este un instrument mai bun de economisire decât valutele.

Pe lângă vechile obiceiuri, deprinse de la părinții și bunicii care au apucat vremuri dificile, cumpărătorii sunt influențați și de știrile din mass-media referitoare la creșterea prețurilor. Și atunci, ei investesc în lingouri pentru economisire.

Inițial, conform evz.ro, clienții preferă lingourile de mici dimensiuni, ca formă de diversificare a investițiilor. Ulterior, se orientează și spre lingouri cu o greutate mai ridicată. Experții estimează că cele mai bune prețuri se obțin pentru lingourile cu o greutate de 100 de grame.

Aurul și avantajele pentru investitori

Aurul ca investiție este avantajos pentru că își menține valoarea în timp și nu depinde de fluctuația monedelor sau de deciziile politice. De asemenea, aurul poate fi vândut rapid atât pe piața internă, cât și la nivel internațional. De regulă, se recomandă investitorilor să-și plaseze între 5 și 10% din portofoliu în metale prețioase. Lingourile de aur sunt scutite de TVA, spre deosebire de bijuterii.

Pentru a căpăta valoare, spun experții, o investiție de acest gen trebuie privită în timp.

Lingourile de aur destinate investițiilor sunt disponibile într-o gamă variată de greutăți, de la 1 gram până la 1 kilogram. Cele mai mari au un preț pe gram mai avantajos, în timp ce lingourile mai mici permit investitorilor să vândă doar o parte din investiție, fără a fi nevoiți să renunțe la întreaga cantitate.

La fel ca orice investiții, aurul implică și anumite riscuri. De exemplu, atunci când au nevoie urgentă de o sumă de bani, investitorii nu pot renunța doar la o jumătate de lingou, de exemplu. Este la fel ca și în cazul unui depozit bancar. Pentru a obține suma de care are nevoie, deponentul desființează tot depozitul și pierde dobânda.

