B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari

Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari

Adrian Teampău
03 feb. 2026, 22:37
Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
Elon Musk Sursa foto: X /captura video
Cuprins
  1. Averea lui Elon Musk a crescut din nou
  2. Miliardarul se pregătește pentru un alt record

Elon Musk este cel mai bogat om din lume, iar averea sa crește de la o lună la alta. El este primul om din istorie a cărui avere a atins pragul de 800 de miliarde de dolari.

Averea lui Elon Musk a crescut din nou

Averea miliardarului american a depășit pragul istoric de 800 miliarde de dolari după anunțul fuziunii dintre companiile sale, SpaceX–xAI. Elon Musk devine, astfel primul om din istorie care atinge acest nivel, anunță publicația Forbes.

Noua entitate, o combinație între compania de zboruri spațiale Space X și startupul de dezvolrare a Inteligenței Artificiale, xAI, este evaluată la 1.250 de miliarde de dolari. Asfel grupul va este pe cale să devină cea mai valoroasă companie privată din lume. Potrivit unor analiști financiari, o acțiune la viitoarea firmă ar putea ajunge, pe bursă, la 500 de dolari.

Musk deținea, înainte de operaţiune, 42% din SpaceX (evaluată la 800 de miliarde de dolari) şi aproximativ 49% din xAI (evaluată la 250 de miliarde de dolari). După fuziune, el ar putea ajunge să dețină aproximativ 43% din noua entitate, adică un activ estimat la 542 de miliarde de dolari.

În acest context, potrivit calculelor efectuate de Forbes, averea sa a crescut cu 84 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune. Miliardarul se poate lăuda cu impresionanta sumă de 852 de miliarde de dolari. Prin comparație, între el și cel de-al doilea clasat în topul bogaților lumii, Lary Page, diferența este de aproximativ 578 de miliarde de dolari.

Miliardarul se pregătește pentru un alt record

Odată cu această fuziune, SpaceX va deveni cel mai valoros activ al imperiului creat de Elon Musk. În plus, el mai are o participație de aproximativ 12% în Tesla, evaluată la 177–178 miliarde de dolari, în valoare bursieră şi opţiuni de acţiuni evaluate la circa 124 de miliarde de dolari.

Peste toate se adaugă planul său de remunerare de 1.000 de miliarde de dolari, aprobat recent de acţionarii Tesla. Acesta ete condiționat, însă, de atingerea unor obiective de performanță foarte îndrăznețe.

Trebuie spus că aceasta nu este prima mișcare a miliardarului. În martie, el a fuzionat xAI cu reţeaua socială X (fostul Twitter). Așa se face că, în doar câteva luni, averea sa a crescut de la 500, la 600, apoi la 700 de miliarde de dolari. Acum, a atins pragul de peste 800 miliarde de dolari.

În plus, el se apropie de un alt prag istoric, având posibilitatea să devină primul trillionar din istorie, cu o avere de 1.000 de miliarde de dolari.

Tags:
Citește și...
Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
Economic
Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat
Economic
Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Economic
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară
Economic
Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
Economic
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România
Economic
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România
DAE explicat pe înțelesul tuturor – Află de ce este atât de important când ai nevoie de un credit
Economic
DAE explicat pe înțelesul tuturor – Află de ce este atât de important când ai nevoie de un credit
Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
Economic
Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
Economic
Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
Economic
PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
Ultima oră
23:17 - Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
23:14 - Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
23:08 - Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
22:42 - Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii
22:37 - Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
22:08 - Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
22:06 - Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
22:03 - PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026
22:02 - Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
21:39 - Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online