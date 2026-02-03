Elon Musk este cel mai bogat om din lume, iar averea sa crește de la o lună la alta. El este primul om din istorie a cărui avere a atins pragul de 800 de miliarde de dolari.

Averea lui Elon Musk a crescut din nou

a depășit pragul istoric de 800 miliarde de dolari după anunțul fuziunii dintre companiile sale, SpaceX–xAI. Elon Musk devine, astfel primul om din istorie care atinge acest nivel, anunță publicația Forbes.

Noua entitate, o combinație între compania de zboruri spațiale și startupul de dezvolrare a , xAI, este evaluată la 1.250 de miliarde de dolari. Asfel grupul va este pe cale să devină cea mai valoroasă companie privată din lume. Potrivit unor analiști financiari, o acțiune la viitoarea firmă ar putea ajunge, pe bursă, la 500 de dolari.

Musk deținea, înainte de operaţiune, 42% din SpaceX (evaluată la 800 de miliarde de dolari) şi aproximativ 49% din xAI (evaluată la 250 de miliarde de dolari). După fuziune, el ar putea ajunge să dețină aproximativ 43% din noua entitate, adică un activ estimat la 542 de miliarde de dolari.

În acest context, potrivit calculelor efectuate de Forbes, averea sa a crescut cu 84 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune. Miliardarul se poate lăuda cu impresionanta sumă de 852 de miliarde de dolari. Prin comparație, între el și cel de-al doilea clasat în topul bogaților lumii, Lary Page, diferența este de aproximativ 578 de miliarde de dolari.

Miliardarul se pregătește pentru un alt record

Odată cu această , SpaceX va deveni cel mai valoros activ al imperiului creat de Elon Musk. În plus, el mai are o participație de aproximativ 12% în Tesla, evaluată la 177–178 miliarde de dolari, în valoare bursieră şi opţiuni de acţiuni evaluate la circa 124 de miliarde de dolari.

Peste toate se adaugă planul său de remunerare de 1.000 de miliarde de dolari, aprobat recent de acţionarii Tesla. Acesta ete condiționat, însă, de atingerea unor obiective de performanță foarte îndrăznețe.

Trebuie spus că aceasta nu este prima mișcare a miliardarului. În martie, el a fuzionat xAI cu reţeaua socială X (fostul Twitter). Așa se face că, în doar câteva luni, averea sa a crescut de la 500, la 600, apoi la 700 de miliarde de dolari. Acum, a atins pragul de peste 800 miliarde de dolari.

În plus, el se apropie de un alt prag istoric, având posibilitatea să devină primul trillionar din istorie, cu o avere de 1.000 de miliarde de dolari.