B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Avertismentul unui bancher parizian. Europa trebuie să-și schimbe strategiile de investiții

Avertismentul unui bancher parizian. Europa trebuie să-și schimbe strategiile de investiții

Adrian Teampău
01 oct. 2025, 13:14
Avertismentul unui bancher parizian. Europa trebuie să-și schimbe strategiile de investiții
Nicolas Dufourcq Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Vincent Isore
Cuprins
  1. Pericol major pentru Europa
  2. Bancherul propune investiții în „deep tech”
  3. Europa trebuie să ia exemplu de la Statele Unite

Europa este prinsă între cele două mari economii ale lumii, China și SUA, și trebuie să-și schimbe strategia de investiții în propriile industrii esențiale penru viitor. Avertismentul vine de la Paris, de la Șeful băncii publice de investiții a Franței.

Pericol major pentru Europa

Nicolas Dufourcq, șeful Bpifrance, banca națională de investiții a Franței, a vorbit despre pericolele care urmăresc Bătrânul continent. El a atras atenția că fără o strategie de investiții în industriile viitorului, Europa riscă să fie colonizată economic de China și SUA, relatează CNBC.

„Îmi pare rău că sunt radical în viziunea mea, dar suntem dublu colonizați: colonizați industrial de chinezi, colonizați digital de SUA. Nu e vorba de viitor; consecințele se văd deja acum”, a declarat Nicolas Dufourcq la IPEM, o conferință de capital privat desfășurată la Paris.

Bancherul francez a sugerat ca Europa să apeleze la uriașul rezervor de capital privat și instituțional care nu este investit pe plan intern în continent. Astfel, persoanele cu averi foarte mari sau administratorii europeni de active investesc, de regulă, în active conservatoare precum imobiliarele. Aceștia evită să-și asume riscuri, iar atunci când o fac preferă tehnologia americană, în loc să sprijine inovatorii locali.

„Economiile Europei, atunci când sunt investite în active riscante, merg către SUA”, a reamintit Dufourcq.

Acest subiect a mai fost abordat și de Banca Central Europeană, dar și de raportul Draghi publicat în septembrie anul trecut.

Bancherul propune investiții în „deep tech”

Nicolas Dufourcq a dat ca exemplu pentru a-și susține teoria startup-ul francez de calcul cuantic Quandela. Acesta se confruntă cu dificultăți în a găsi investitori din Europa, deși a dezvoltat un cip mai performant decât al unor rivali americani. Atragerea de capital privat de la investitori europeni reprezintă o problemă cu care s-au confruntat și alte startup-uri din domeniul tehnologic-militar.

Bpifrance, fondul suveran al Franței, administrează aproximativ 100 de miliarde de euro în active. Fondul a participat la trei runde de investiții în Quandela, companie care a strâns în total 61,85 milioane de euro.

„Avem o nevoie urgentă de capital privat pentru a finanța tehnologiile de frontieră, «deep tech», care reprezintă viitorul Europei”, a spus Dufourcq.

Potrivit datelor PitchBook, o firmă de analiză și consultanță specializată în investiții de capital, companiile americane susținute de capital de risc au atras în prima jumătate a anului 2025 de aproape patru ori mai mult capital decât cele din Europa.

Europa trebuie să ia exemplu de la Statele Unite

Directorul Bpifrance a comparat aversiunea Europei față de risc cu „cultura californiană”. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Europa, investitorii americani consideră că este de datoria lor să finanțeze startup-uri cu risc și creștere ridicate pentru a asigura dominația viitoare. California este statul în care se află Silicon Valley, centrul industriei tehnologice din SUA, unde își au sediul unele dintre cele mai importante companii „Big Tech”.

„Dacă nu avem această cultură în Europa, vom continua să investim în turism, vin, imobiliare și tehnologie americană”, a spus el pe un ton sarcastic.

Bpifrance finanțează activ sectoare strategice, însă Dufourcq a declarat că doar intervenția statului nu este suficientă pentru a contracara tendința actuală.

„Trebuie să creștem nivelul de agresivitate al modului în care alocăm capitalul în Europa – în direcția propriilor noastre interese”, a subliniat bancherul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ginerele lui Trump intermediază o mega-afacere. Producătorul de jocuri Electronic Arts va fi vândut pentru 55 miliarde de dolari
Economic
Ginerele lui Trump intermediază o mega-afacere. Producătorul de jocuri Electronic Arts va fi vândut pentru 55 miliarde de dolari
Tichetele de creșă 2025: La ce sumă ajung și ce schimbări aduc pentru familii
Economic
Tichetele de creșă 2025: La ce sumă ajung și ce schimbări aduc pentru familii
Taxe și impozite 2025: 30 septembrie, ultima zi fără penalități. Ce se întâmplă după termen
Economic
Taxe și impozite 2025: 30 septembrie, ultima zi fără penalități. Ce se întâmplă după termen
Combinatul Siderurgic Galați și-ar putea schimba proprietarul. Un important afacerist, interesat de achiziție
Economic
Combinatul Siderurgic Galați și-ar putea schimba proprietarul. Un important afacerist, interesat de achiziție
Analiza eCommerce 2025. Românii sunt mai prudenți cu achizițiile online. ChatGPT, cel mai folosit comparator de produse
Economic
Analiza eCommerce 2025. Românii sunt mai prudenți cu achizițiile online. ChatGPT, cel mai folosit comparator de produse
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european
Economic
Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european
Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Deficitul asumat e de 8,4%. Cine pierde și cine câștigă bani
Economic
Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Deficitul asumat e de 8,4%. Cine pierde și cine câștigă bani
Cât de sigur este un termosemineu pe peleți?
Economic
Cât de sigur este un termosemineu pe peleți?
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Economic
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Consilierul guvernatorului BNR: „România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii”
Economic
Consilierul guvernatorului BNR: „România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii”
Ultima oră
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
14:54 - Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
14:37 - Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro