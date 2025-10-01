Europa este prinsă între cele două mari economii ale lumii, China și SUA, și trebuie să-și schimbe strategia de investiții în propriile penru viitor. Avertismentul vine de la Paris, de la Șeful băncii publice de investiții a Franței.

Pericol major pentru Europa

Nicolas Dufourcq, șeful Bpifrance, de investiții a Franței, a vorbit despre pericolele care urmăresc Bătrânul continent. El a atras atenția că fără o strategie de investiții în industriile viitorului, Europa riscă să fie colonizată economic de China și SUA, relatează CNBC.

„Îmi pare rău că sunt radical în viziunea mea, dar suntem dublu colonizați: colonizați industrial de chinezi, colonizați digital de SUA. Nu e vorba de viitor; consecințele se văd deja acum”, a declarat Nicolas Dufourcq la IPEM, o conferință de capital privat desfășurată la Paris.

Bancherul francez a sugerat ca Europa să apeleze la uriașul rezervor de capital privat și instituțional care nu este investit pe plan intern în continent. Astfel, persoanele cu averi foarte mari sau administratorii europeni de active investesc, de regulă, în active conservatoare precum imobiliarele. Aceștia evită să-și asume riscuri, iar atunci când o fac preferă tehnologia americană, în loc să sprijine inovatorii locali.

„Economiile Europei, atunci când sunt investite în active riscante, merg către SUA”, a reamintit Dufourcq.

Acest subiect a mai fost abordat și de Banca Central Europeană, dar și de raportul Draghi publicat în septembrie anul trecut.

Bancherul propune investiții în „deep tech”

Nicolas Dufourcq a dat ca exemplu pentru a-și susține teoria startup-ul francez de calcul cuantic Quandela. Acesta se confruntă cu dificultăți în a găsi investitori din Europa, deși a dezvoltat un cip mai performant decât al unor rivali americani. Atragerea de capital privat de la investitori europeni reprezintă o problemă cu care s-au confruntat și alte startup-uri din domeniul tehnologic-militar.

, fondul suveran al Franței, administrează aproximativ 100 de miliarde de euro în active. Fondul a participat la trei runde de investiții în Quandela, companie care a strâns în total 61,85 milioane de euro.

„Avem o nevoie urgentă de capital privat pentru a finanța tehnologiile de frontieră, «deep tech», care reprezintă viitorul Europei”, a spus Dufourcq.

Potrivit datelor PitchBook, o firmă de analiză și consultanță specializată în investiții de capital, companiile americane susținute de capital de risc au atras în prima jumătate a anului 2025 de aproape patru ori mai mult capital decât cele din Europa.

Europa trebuie să ia exemplu de la Statele Unite

Directorul Bpifrance a comparat aversiunea Europei față de risc cu „cultura californiană”. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Europa, consideră că este de datoria lor să finanțeze startup-uri cu risc și creștere ridicate pentru a asigura dominația viitoare. California este statul în care se află Silicon Valley, centrul industriei tehnologice din SUA, unde își au sediul unele dintre cele mai importante companii „Big Tech”.

„Dacă nu avem această cultură în Europa, vom continua să investim în turism, vin, imobiliare și tehnologie americană”, a spus el pe un ton sarcastic.

Bpifrance finanțează activ sectoare strategice, însă Dufourcq a declarat că doar intervenția statului nu este suficientă pentru a contracara tendința actuală.

„Trebuie să creștem nivelul de agresivitate al modului în care alocăm capitalul în Europa – în direcția propriilor noastre interese”, a subliniat bancherul.