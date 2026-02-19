B1 Inregistrari!
Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)

Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)

Adrian A
19 feb. 2026, 15:56

Sursă foto: profit.ro
Cuprins
  1. Câți bani ar putea primi tinerii
  2. Angajatorii mai pot primi subvenții de la stat pentru…

Guvernul are pe masă o ordonanță care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Potrivit proiectului, tinerii care se angajează vor primi bani din partea statului, timp de 2 ani.

Câți bani ar putea primi tinerii

Potrivit proiectului, prima de stabilitate pentru „primul loc de muncă” va fi destinată tinerilor  cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 30 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Iar pentru a-i sprijini să facă primul pas pe piaţa muncii şi să rămână activi profesional, statul îi va recompensa lunar, timp de 24 de luni de la angajare.

Astfel, tinerii aflați în această situație vor primi 1000 de lei lunar în primul an și 1250 de lei lunar pentru cel de-al doilea an. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenţie de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca şomeri.

Angajatorii mai pot primi subvenții de la stat pentru…

Ordonanța discutată astăzi la Guvern extinde categoriile pentru care angajatorii pot primi subvenții la angajare. Noile categorii includ șomerii între 45 și 50 de ani, mamele cu cel puțin trei copii minori în întreținere și persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate.

Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situaţii de risc. Astfel, victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare şi reinserţie pe piaţa muncii, pe perioade clar stabilite.

În această situaţie se acordă şi o subvenţie de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri.

