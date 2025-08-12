B1 Inregistrari!
BNR a revizuit puternic în sus prognoza de inflație. Isărescu: Nu suntem în recesiune, dar există riscul. Măsurile fiscale, dureroase, dar necesare. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 13:08
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Banca Națională a României (BNR) a revizuit puternic în sus prognoza de inflație, de la 4,6% la 8,8%, pentru finalul anului și nici n-au fost luate în calcul datele din iulie cu evoluția facturilor la energie, după eliminarea plafonării. Guvernatorul Mugur Isărescu a vorbit despre efectele măsurilor fiscale, situația economică a României și riscul de recesiune. Declarațiile au fost făcute în contextul în care INS a anunțat o creștere substanțială, până la 7,84%, a inflației în luna iulie.

Cuprins

  • Ce a spus Isărescu despre deficit și riscul de recesiune
  • Ce a spus Isărescu despre măsurile fiscale adoptate de Guvern

Ce a spus Isărescu despre deficit și riscul de recesiune

Mugur Isărescu a susținut că în septembrie vom avea un vârf de 9,6 – 9,7% al inflației, dar „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică”.

„Combinația de măsuri trebuie făcută astfel încât să continuăm consolidarea fiscală, să dăm jos inflația și să încercăm să evităm recesiunea. Evitarea recesiunii poate fi făcută prin atragerea mai multor bani europeni.

Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal”, a declarat guvernatorul BNR.

Acesta a mai afirmat că, în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, dar „sunt ușor optimist”.

Totodată, el a exprimat rezerve că ne vom putea încadra anul acesta în ținta de deficit bugetar de 7%, dar „semnalul pe care îl dăm este foarte important”, informează HotNews.

Ce a spus Isărescu despre măsurile fiscale adoptate de Guvern

„Nu cred că anul acesta BNR va modifica dobânda-cheie. Sperăm să nu facem asta. Ar fi bine să avem un grad de coeziune socială care să nu ne oblige să luăm asemenea măsuri. Pentru că aceste decizii fiscale au fost dureroase

Stabilitatea politică și un anumit grad de pace socială sunt esențiale.

Măsurile fiscale care s-au luat reprezintă un pas major, iar evaluarea pozitivă a agențiilor de rating arată că ele trebuie continuate, în condiții de pace sociale. Măsurile sunt dureroase și creează reacții. Dar erau necesare.

Nu suntem într-o situație fără ieșire, dar consolidarea fiscală să o facem treptat și să se accepte că nu avem altă soluție. Dacă ai deficitul mai mare decât creșterea economică este normal să îți crească datoria publică. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre”, a mai declarat Mugur Isărescu.

