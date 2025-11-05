B1 Inregistrari!
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă

05 nov. 2025, 16:12
Cuprins
  1. Ce spune BNR despre acest document fals
  2. Cum pot fi verificate comunicatele oficiale ale BNR
  3. Ce riscuri legale implică distribuirea documentelor false

Banca Națională a României (BNR) a transmis un comunicat prin care atrage atenția publicului asupra unui document fals care circulă în spațiul online. Documentul, intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, este datat 03.11.2025 și poartă în mod fraudulos sigla instituției.

Ce spune BNR despre acest document fals

„Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 03.11.2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.

BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.

Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.”, se arată în comunicatul oficial.

Cum pot fi verificate comunicatele oficiale ale BNR

Reprezentanții băncii centrale reamintesc că „toate comunicatele oficiale ale BNR sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: bnr.ro și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky)”.

Astfel, orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență, avertizează reprezentanții instituției.

„Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material.

BNR reamintește publicului că:

  • toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (XYouTubeLinkedInInstagramBluesky)
  • orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență
  • transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.”, a mai transmis instituția.

document fals b1tv.ro
Ce riscuri legale implică distribuirea documentelor false

BNR subliniază că transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele instituției constituie infracțiuni de fals și uz de fals, conform Codului penal. Aceste fapte sunt sancționate conform legislației în vigoare.

Pentru a opri răspândirea informațiilor false, BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea tentativei de dezinformare. Instituția recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.

