BNR estimează o inflație de 7,5% la sfârșitul anului. Este o creștere față de prognoza anterioară (VIDEO)

BNR estimează că inflația va ajunge la 7,5% la sfârșitul anului 2023. Astfel prognoza a fost revizuită în creștere de la o inflație de 7,1% cât era estimată în luna mai. În privința finalului anului 2024, prognoza actualizată a ratei inflației este de 4,4%.

BNR, despre rata inflației

„Este scenariul de bază. Cel mult mai puteam să facem două-trei scenarii alternative. Scenariul de bază se face cu datele certe pe care le avem şi le introducem în model şi aşa a ieşit. În comunicatul nostru am precizat acest lucru, poate cu o terminologie uşor prea tehnică.

Am văzut că s-a citit total eronat că am avertizat Guvernul sau că am atenţionat Guvernul. Nu e nicio atenţionare a Guvernului şi fac această precizare să nu facem ştiri din ştiri. Şi acolo am vorbit de incertitudini la adresa prognozei. Deci la adresa acestui scenariu de bază. Nu incertitudini că atenţionăm Guvernul că dacă majorează impozitele creşte inflaţia”, a afirmat Mugur Isărescu.

Rata anuală a inflației a ajuns în luna iunie la 10,3%, în scădere ușoară față de luna precedentă, când era 10,6%, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, publicate în iulie.

Avertisment privind taxele

Mugur Isărescu afirmă că ritmul de scădere a ratei inflației depinde de măsurile de reducere a deficitului bugetar discutate de Guvern, dar și de efectele plafonării adaosurilor comerciale la alimente de bază.

„Numai unele impozite majorate duc la creșterea inflației, anume cele directe pe consum: accizele și TVA. Majorarea impozitelor pe venit, de exemplu, poate să aibă chiar efect contrar.(…) Creșterea impozitării pe venituri duce la scăderea cererii agregate”, a explicat Guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR a transmis, de asemenea, că mediul de afaceri nu trebuie împovărat cu impozite, dar privilegiile fiscale trebuie eliminate treptat.

„Mediul de afaceri nu trebuie cocoșat cu impozite, dar trebuie să plătească toată lumea. Privilegiile sunt cu un scop țintit. Dacă trec de o perioadă, devin rente, care distorsionează piața. Unii vor chiar rente viagere.”