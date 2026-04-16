Bruxelles-ul cere schimbări majore în viața europenilor. Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri fără precedent pentru criza energetică

Uniunea Europeană se pregătește să introducă măsuri drastice pentru a limita criza energetică care afectează întregul continent. Printre cele mai importante propuneri ale Comisiei Europene se numără obligativitatea unei zile de muncă de acasă pe săptămână și reducerea tarifelor la transportul public.

Criza energetică lovește puternic Europa

Europa se confruntă cu o situație critică după ce blocarea unor rute strategice, precum Strâmtoarea Ormuz, a afectat aprovizionarea globală cu energie. Aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze trece prin această zonă, iar perturbările au dus la .

Datele Comisiei Europene arată că:

costurile suplimentare pentru importurile de combustibili fosili au depășit 22 de miliarde de euro

prețul petrolului a crescut cu peste 50%

gazele naturale s-au scumpit cu aproximativ 85%

În acest context, oficialii europeni avertizează că impactul asupra gospodăriilor și economiei ar putea fi de lungă durată, scrie

Muncă de acasă și transport mai ieftin

Pentru a reduce consumul de energie și presiunea asupra bugetelor populației, Bruxelles-ul propune o serie de măsuri aplicabile rapid.

Companiile din statele membre sunt încurajate să introducă cel puțin o zi de muncă de acasă pe săptămână, acolo unde acest lucru este posibil. Scopul este reducerea deplasărilor zilnice și, implicit, a consumului de combustibil.

O altă măsură cheie vizează mobilitatea urbană:

scăderea prețurilor la transportul în comun

posibilă gratuitate pentru anumite categorii sociale

Alte măsuri propuse de Comisia Europeană

Pe lângă schimbările care afectează direct populația, planul include și alte acțiuni:

închiderea temporară a unor clădiri publice pentru economisirea energiei

sprijin financiar pentru gospodăriile vulnerabile

ajutoare pentru industriile afectate de costurile ridicate

transparență mai mare în stabilirea tarifelor la energie

Oficialii europeni subliniază că măsurile propuse nu sunt doar temporare, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă. Pe termen lung, Uniunea Europeană vizează:

accelerarea tranziției către energie verde

reducerea dependenței de combustibili fosili

creșterea securității energetice

Deși propunerile vin de la Bruxelles, implementarea lor va depinde de fiecare stat membru în parte. Liderii europeni urmează să analizeze pachetul de măsuri și să decidă în ce formă va fi aplicat.