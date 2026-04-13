Uniunea Europeană a lansat luni o nouă secțiune dedicată mineralelor critice în cadrul platformei sale comune de achiziții. Miza este uriașă: Bruxellesul încearcă să securizeze resurse esențiale pentru baterii, tehnologie verde și industria de apărare.

De ce sunt atât de importante aceste materii prime

Pământurile rare și alte strategice stau la baza tranziției energetice, a producției de baterii și a echipamentelor moderne de apărare. Fără acces constant la aceste resurse, multe industrii europene pot întâmpina blocaje serioase.

Problema majoră vine din concentrarea pieței globale. China controlează până la 90% din producția acestui sector, iar Europa încearcă de mai mulți ani să reducă această vulnerabilitate.

Noua face parte din strategia RESourceEU, prin care blocul comunitar vrea lanțuri de aprovizionare mai sigure și mai diversificate.

Cum va funcționa noua platformă europeană

Platforma UE pentru Energie și Materii Prime va conecta direct cumpărătorii cu furnizorii, dar nu va interveni în negocierea contractelor finale. Rolul ei principal este să aducă împreună cererea și oferta.

Prin acest mecanism, companiile interesate vor putea să își agregheze comenzile și să discute inclusiv cu instituții financiare sau operatori de stocare. speră astfel să ofere mai multă forță cumpărătorilor europeni, relatează Antena3.

Instrumentul este voluntar și funcționează pe principii de piață, completând relațiile comerciale deja existente între firme.

Cine ar putea câștiga cel mai mult

Oficialii europeni consideră că avantajele cele mai mari pot apărea pentru companiile mici și mijlocii, care au acces mai redus la rețele globale solide. Pentru acestea, platforma poate deschide noi parteneriate comerciale. În același timp, mecanismul promite mai multă vizibilitate asupra surselor alternative, într-un climat marcat de tensiuni geopolitice și riscuri logistice.

Prima rundă de înscrieri a fost deja deschisă, iar firmele interesate se pot alătura până la finalul lunii aprilie. Accentul rămâne pe sectoarele considerate critice: pământuri rare, apărare și materiale pentru baterii.