Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou

Analistul economic Adrian Negrescu critică propunerea Metrorex de majorare a prețului unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, începând cu 1 mai. Prețul se dublează în doar un an de zile.
Posibila majorare a prețurilor biletelor la metrou, de la 5 la 7 lei, propusă de Consiliul de Administrație al Metrorex, stârnește critici dure. Economistul Adrian Negrescu susține că o astfel de decizie trebuie să fie justificată prin îmbunătățiri reale ale serviciilor. Doar că cei mai mulți bani se duc pe salariile din Metrorex, nu pe investiții.
„Metrorex vrea sa creasca pretul calatoriei cu metroul de la 5 la 7 lei. Această decizie extrem de controversată vine la doar un an după ce tariful a fost crescut brusc de la 3 la 5 lei. Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. Toate aceste decizii se întâmplă sub privirile aparent pasive ale Ministerului Transporturilor.
Analistul economic amintește că Metrorex primește subvenții de aproximativ 800 de milioane de lei anual de la stat. Bani care se duc cine știe unde.
„Veniturile obținute strict din vânzarea de bilete și abonamente sunt total insuficiente pentru a ține metroul în mișcare. Pentru a putea funcționa, compania se bazează an de an pe subvenții masive pompate direct de la bugetul de stat. Aceste ajutoare financiare guvernamentale depășesc în mod frecvent pragul uriaș de 700 sau chiar 800 de milioane de lei.
„O majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă și vizibilă în calitatea serviciilor. Realitatea din teren este însă cu totul alta. Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri majore în livrarea noilor garnituri din contractele publice. Astfel, singura explicație a scumpirii pare să fie acoperirea nivelului salarial din cadrul companiei.”, scrie Adrian Negrescu, adăugând și mai multe fotografii care arată condițiile din metroul bucureștean.