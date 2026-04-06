Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou

Analistul economic Adrian Negrescu critică propunerea Metrorex de majorare a prețului unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, începând cu 1 mai. Prețul se dublează în doar un an de zile.

Bucureștenii, puși să plătească sinecurile din Metrorex

biletelor la metrou, de la 5 la 7 lei, propusă de Consiliul de Administrație al Metrorex, stârnește critici dure. Economistul Adrian Negrescu susține că o astfel de decizie trebuie să fie justificată prin îmbunătățiri reale ale serviciilor. Doar că cei mai mulți bani se duc pe salariile din Metrorex, nu pe investiții.

„Metrorex vrea sa creasca pretul calatoriei cu metroul de la 5 la 7 lei. Această decizie extrem de controversată vine la doar un an după ce tariful a fost crescut brusc de la 3 la 5 lei. Vorbim despre o scumpire succesivă fără absolut niciun precedent pe piața transporturilor de călători din România. Toate aceste decizii se întâmplă sub privirile aparent pasive ale Ministerului Transporturilor.

Datele bugetare oficiale din 2025 arată o discrepanță uriașă în gestionarea fondurilor. Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli curente. Mai exact, cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 37,95% din totalul bugetului. Asta înseamnă un efort financiar de aproximativ 1,05 miliarde de lei direcționat exclusiv către angajați.

Suma destinată salariilor este mai mare decât restul cheltuielilor de exploatare adunate, care însumează 1,02 miliarde de lei, adică o pondere de 36,75%. În tot acest timp, achiziția de bunuri și servicii esențiale abia atinge 25,07%. În acest procent mic intră plata pentru energia electrică necesară circulației, piesele de schimb, utilitățile și mentenanța zilnică a trenurilor, având alocat un buget de doar 697 de milioane de lei.”, scrie economistul Adrian Negrescu.

Unde se duc subvențiile de la stat pentru Metrorex

Analistul economic amintește că Metrorex primește subvenții de aproximativ 800 de milioane de lei anual de la stat. Bani care se duc cine știe unde.

„Veniturile obținute strict din vânzarea de bilete și abonamente sunt total insuficiente pentru a ține metroul în mișcare. Pentru a putea funcționa, compania se bazează an de an pe subvenții masive pompate direct de la bugetul de stat. Aceste ajutoare financiare guvernamentale depășesc în mod frecvent pragul uriaș de 700 sau chiar 800 de milioane de lei.

Este revoltător faptul că Ministerul Transporturilor închide ochii la derapajele financiare, iar interesele călătorilor rămân complet neapărate. Din cauza acestei lipse cronice de viziune, Metrorex a devenit prototipul perfect al companiei de tip „gaură neagră” pentru bugetul național.

Avem de-a face cu o entitate de stat complet nereformată, care impune tarife din ce în ce mai aspre pentru servicii publice de o calitate adesea îndoielnică.

Lipsa de performanță managerială este acoperită simplu prin creșterea prețului la turnicheți. Astfel, o singură întrebare legitimă rămâne pe buzele sutelor de mii de navetiști bucureșteni. Oare când vom asista la o reformă reală și asumată în cadrul acestei companii vitale?.” se întreabă economistul.

Cât despre condițiile din metrou…

„O majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susținută de o motivație economică solidă și vizibilă în calitatea serviciilor. Realitatea din teren este însă cu totul alta. Călătorii se confruntă zilnic cu aglomerație, trenuri vechi fără aer condiționat și întârzieri majore în livrarea noilor garnituri din contractele publice. Astfel, singura explicație a scumpirii pare să fie acoperirea nivelului salarial din cadrul companiei.”, scrie Adrian Negrescu, adăugând și mai multe fotografii care arată condițiile din .