Burnete (Concordia): Taxele cresc de la 1 ianuarie, dar reorganizarea ministerelor tot nu se face / Bugetul pe 2024 are o surpriză. Decidenții împart bani care nu există / Ne facem singuri supervulnerabili în fața unui nou șoc (VIDEO)

Antreprenorii din România sunt prudenți și extrem de îngrijorați de perspectivele anului 2024, în condițiile în care noi taxe și creșteri de taxe intră în vigoare, contrar chiar de la 1 ianuarie, iar angajamentele Guvernului de a tăia din cheltuielile publice au rămas deocamdată

La acestea se adaugă un buget pe 2024 la fel de prost făcut precum

Radu Burnete, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, a subliniat nedreptatea în faptul că întreaga povară pentru greșelile guvernanților e dusă de mediul privat. Totodată, acesta a atras atenția că, având un deficit mare și o datorie publică ridicată, rămânem descoperiți în caz de criză, într-un context care deja ne e puternic nefavorabil.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Creșteri de taxe, da, reducere de cheltuieli publice, ba

Întrebat cum vede amânarea reorganizării ministerelor, după toate promisiunile făcute de guvernanți, Radu Burnete a răspuns: „Dacă vă aduceți aminte, astă vară, când au început discuțiile pe , premierul Ciolacu și Nicolae Ciucă au transmis companiilor din România că întâi statul începe cu eficientizarea cheltuielilor, abia apoi creștem taxele și impozitele. Dacă mă uit acum, la finalul anului, lucrurile s-au întâmplat fix invers: întâi au crescut taxele și impozitele și acum mai amânăm un pic unele dintre lucrurile pe care trebuia să le facem ca să economisim din banii publici. , nu m-aș mira să se amâne după alegeri și apoi vedem noi”.

Un dezastru cu repetiție: Venituri supraestimate și în bugetul pe 2024

„Taxele și impozitele cresc de la 1 ianuarie – intră în vigoare pachetul fiscal adoptat de coaliție în octombrie.

Pe de altă parte, ce ne îngrijorează e că veniturile sunt supraestimate semnificativ. Nu înțelegem foarte bine pe baza căror calcule că va colecta 30 de miliarde în plus, dacă anul acesta e cu 10-12 miliarde sub ce și-a propus.

E clar că sunt taxe noi s-au luat niște măsuri și se vor mai lua pentru reducerea evaziunii fiscale, dar vindem un pic pielea ursului din pădure. Adică hai să luăm măsurile de reducere a evaziunii, să vedem că veniturile statului chiar cresc, apoi să le împărțim. Deocamdată, vedem că Guvernul împarte bani care nu există, o parte din ei.

Temerea companiilor e că, prin mai-iunie, o să repetăm sceneta de anul acesta, când oricine va fi în fruntea Guvernului o să ne spună cu sinceritate: ”știți, am cam greșit prognoza pe deficit, el e cu 2% mai mare decât ce am estimat, cheltuielile le-am angajat, e an electoral și cineva trebuie să plătească”. Cine va plăti?”, a mai declarat liderul Concordia.

Întrebat care e argumentul invocat de guvernanți pentru care povara e suportată doar de mediul privat, acesta a răspuns zâmbind: „Argumentul principal e că domniile lor au puterea politică și noi nu, deci decizia finală oricum rămâne la politicieni”.

Exagerări și în privința creșterii economice pe 2024

El a acuzat apoi Guvernul că a supraestimat și creșterea economică pe 2024: „Începem cu o creștere a fiscalității pe o economie care încetinește, deci lucrurile nu arată extraordinar. Economia a încetinit de la peste 4%, în 2021, la un 2% chinuit anul acesta, vom vedea cifrele finale. Inclusiv la prognoza bugetului nouă ni se pare la capătul spectrului optimist. În rândul companiilor pe care noi le reprezentăm, lumea e mai degrabă prudentă pentru că creșterea economică nu e grozavă. Vedem acest buget care ascunde o surpriză în el și nu-i clar cine va trage lozul ”câștigător”, ca să mă exprim așa. Sper totuși că se va întâmpla un mic miracol, să ne scoată din această cheie și să vedem acele venituri în plus la buget”.

Povara suplimentară, pusă tot pe bunii contribuabili. Cei rău platnici scapă iar

„În loc să-i facem pe cei care nu plătesc taxe să plătească… Atunci când Guvernul are nevoie urgentă de bani nu se uită acolo, se uită tot la bunii platnici, la companiile și cetățenii care-și plătesc taxele, nu fură la TVA, plătesc și contribuțiile. Tot la ei te uiți, că știi că vor plăti. E un pic injust…

E al doilea an la rând în care supraestimăm veniturile și vom merge tot la cei care până acum au plătit la timp, tot lor le va crește povara fiscală sau și vedem noi după alegeri.

Dar atrag atenția că ne împrumutăm la costuri foarte mari. Datoria publică e la aproximativ 50% și degeaba ne uităm așa cu ochii umezi la state din Vest, care-și permit să aibă datorii publice de 100% poate și mai mult”, a continuat Burnete.

Rămânem descoperiți în caz de criză

„România nu e în situația asta, nu poate duce datoria publică așa sus și trebuie să ne păstrăm un spațiu. Uitați-vă în ce lume trăim: cu război la graniță, a mai început unul și nu e așa departe Mediterana…

Noi ne punem în situația de a fi supervulnerabili unui nou șoc extern sau intern, că nu vom mai avea resurse să le disponibilizăm imediat dacă suntem și cu datoria și cu deficitul la maximum”, a mai avertizat Radu Burnete, directorul executiv al Confederației Concordia.