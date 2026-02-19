B1 Inregistrari!
IT-ul domină în continuare topul salariilor. Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici venituri

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 11:11
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce salarii sunt în România, în funcție de domeniu
  2. Orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici salarii

La început de 2026, cele mai mari salarii se găsesc în continuare în IT. Cele mai mici sunt în saloanele de înfrumusețare și serviciile de pază. Geografic, cele mai mari salarii sunt în București, iar cele mai mici în Vaslui. „Indiferent de domeniul, (…) aşteptările angajaţilor şi candidaţilor depăşesc oferta angajatorilor în medie cu 30%”, a declarat reprezentanta unei platforme de recurtare.

Ce salarii sunt în România, în funcție de domeniu

În IT, media netă a salariilor la nivel naţional este 8.000 de lei pe lună, în industria de petrol & gaze e de 6.800 de lei, în automatizări – 6.200 de lei, iar în construcţii, audit & consultanţă şi inginerie – 6.000 de lei.

„Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziţionează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal şi care reuşeşte să atragă candidaţi prin pachetele salariale atractive”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

La polul opus, se află saloanele şi clinicile de înfrumuseţare, cu o medie netă de 3.900 de lei, serviciile de pază și protecție – cu 4.000 de lei și retailul şi sectorul de call – center/BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună.

„Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiştii sau managerii câştigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferenţa o face însă faptul că vorbim, totuşi, despre zone în care cea mai mare parte a angajaţilor este entry-level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos şi media domeniului”, a explicat Roxana Drăghici, potrivit Agerpres.

În industria alimentară, salariul mediu net este de 4.500 de lei pe lună, iar în turism – 4.400 de lei net.

Orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici salarii

Cele mai mari salarii sunt în continuare în București, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) şi Timiş (5.100 de lei).

Iar la polul opus sunt Vaslui – cu o medie de 6.000 de lei lunar, respectiv Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraş-Severin, toate cu o medie de 4.000 de lei.

