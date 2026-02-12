Carrefour vinde magazinele către frații Pavăl, proprietarii Dedeman

Grupul francez Carrefour a anunțat joi, pe Bursa Euronext din , că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, într-o tranzacție evaluată la 823 milioane de euro. Decizia face parte din analiza strategică demarată de Carrefour la începutul anului 2025.

Negocierile cu Paval Holding

„Această operaţiune face parte din analiza strategică iniţiată de Carrefour la începutul anului 2025. Paval Holding este vehiculul de investiţii al familiei Paval, antreprenori români de top şi proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului şi una dintre cele mai mari poveşti de succes antreprenorial din ţară”, se arată în anunțul grupului francez, citat de Ziarul Financiar.

Tranzacția, dacă va fi finalizată, ar urma să fie încheiată în a doua jumătate a anului 2026.

Carrefour România

Carrefour operează în România o rețea de 478 de magazine, incluzând:

55 de hipermarketuri

191 de supermarketuri

202 magazine de proximitate

30 de magazine discount

În primele nouă luni ale anului 2025, vânzările Carrefour România au ajuns la 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% comparativ cu perioada similară din 2024. Compania și-a menținut poziția solidă pe piață prin politici adaptate contextului economic și prin continuarea programului de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidând astfel relația cu clienții.

Familia Pavăl

Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, sunt acționari în peste 100 de firme și dețin afaceri în diverse domenii. Potrivit Forbes SUA, averea lor era estimată la finalul anului trecut la peste 3,4 miliarde de dolari.

În 2024, afacerile lor au generat venituri totale de 20,04 miliarde de lei. Forbes a evaluat averea personală a lui Dragoș Pavăl la 2 miliarde de dolari, iar a lui Adrian Pavăl la 1,4 miliarde de dolari, plasându-i înaintea lui Daniel Dineș, cu o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari.

Piața românească

Tranzacția ar marca un moment important pentru retailul românesc, consolidând prezența unei familii antreprenoriale puternice în sectorul alimentar. Experiența Pavăl în dezvoltarea Dedeman ar putea aduce noi strategii și investiții în rețeaua Carrefour din România, menținând competitivitatea pe piața locală.

Vânzarea reprezintă totodată o etapă strategică pentru Carrefour, care își reevaluează prezența internațională și prioritățile pentru perioada următoare.