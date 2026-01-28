Casa de Asigurări de Sănătate pregătește o schimbare majoră care le va permite pacienților să își facă analize gratuite în orice zi a lunii. Până acum, fondurile se terminau rapid, iar oamenii erau refuzați după doar câteva zile. Autoritățile au decis să elimine pragul de bani impus clinicilor private. Banii rămași necheltuiți se pot folosi acolo unde există cerere. Această măsură are rolul de a pune capăt listelor de așteptare lungi și situațiilor în care pacienții erau nevoiți să plătească din buzunar.

Cine va avea prioritate la analize și cum se vor elibera trimiterile

Deși accesul la analize va fi posibil toată luna, medicii vor respecta reguli mai stricte atunci când eliberează biletele de trimitere. Pacienții vor fi programați în funcție de cât de gravă este boala de care suferă, oferindu-se prioritate celor care au nevoie urgentă de un diagnostic. Medicii de familie vor urma protocoale clare, iar analizele vor fi grupate în pachete speciale, în funcție de afecțiunea fiecărei persoane. Astfel, se dorește o folosire mai responsabilă a banilor publici, fără a mai lăsa pacienții „pierduți pe traseu”.

Care este planul anunțat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru RMN și CT

Planul autorităților este ca, în viitor, și investigațiile scumpe, precum tomografiile sau RMN-urile, să fie disponibile fără limite de buget. Totuși, această schimbare se va face treptat, deoarece costurile sunt mult mai mari față de analizele de sânge obișnuite. În prima etapă, prioritate vor avea cazurile urgente și oncologici. Un set de analize de bază costă aproximativ 400 de lei, în timp ce investigațiile imagistice pot ajunge la 1.200 de lei, sume pe care statul vrea să le acopere integral pentru cei asigurați.

De peste 10 ani, prinderea unui loc liber pentru analize gratuite a fost o adevărată loterie pentru români. În fiecare lună rămâneau bani necheltuiți la anumite laboratoare, dar aceștia nu puteau fi mutați acolo unde era nevoie din cauza regulilor rigide. Noua strategie a CNAS încearcă să corecteze aceste blocaje prin reorganizarea întregului sistem de decontare în funcție de nevoile reale ale bolnavilor, potrivit