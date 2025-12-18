„Totul este mai scump”, se plâng românii care sunt deja la cumpărături pentru mesele de sărbători. Oamenii își calculează bugetul până la ultimul leu, lucru care se vede și la achiziția de decorațiuni. Comercianții se plâng că nu prea au vânzare.

Ce prețuri sunt de Crăciun anul acesta

„Totul este mai scump. Mă uitam mai devreme în vitrină și am văzut că mușchiul de porc a ajuns să coste 40 de lei kilogramul”, spune o pensionară.

„Anul trecut cheltuiam circa 850 de lei, acum dau 1.000. Cu 15% mai mult. Bugetul e însă mai mic, ca pentru un pensionar”, se plânge un alt cumpărător.

În piața Obor din Capitală, kilogramul de spată de porc sau de pulpa fără os se vinde cu 24 de lei, iar ceafa fără os cu 39 de lei, informează

Cât costă carnea de porc (sursă: piață din București):

spată 24 lei/kg

piept de porc 24 lei/kg

pulpă fără os 24lei/kg

ceafă fără os 39 lei/kg

Și la decorațiuni prețurile sunt mai mari ca-n anii trecuți. O instalație cu 100 de leduri, de 8 metri lungime, costa anul trecut 15 lei – acum este 20 de lei. De asemenea, potrivit economiștilor, cadourile pentru doi copii ajung la 500 – 700 de lei.

De când ar putea scădea inflația

În noiembrie 2025, inflația a fost de 9,8%, arată cele mai recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În ultimul an, pâinea a înregistrat o creștere de preț de 98%, un salt semnificativ care reflectă creșterea costurilor de producție și a prețurilor la materii prime. Cafeaua a crescut cu 20,5%, iar fructele proaspete cu 15,1%, influențate de condițiile climatice și de cererea crescută. Alte produse alimentare, precum laptele, uleiul și peștele proaspăt, au avut majorări între 7% și 9,2%.

Kelemen Hunor, președintele UDMR și unul dintre liderii coaliției de guvernare, recent că inflația va începe să scadă din ianuarie-februarie 2026: „Într-adevăr, e o perioadă foarte grea pentru fiecare om. Asta nu trebuie să negăm, fiindcă inflaţia a fost relativ mare şi a rămas relativ mare până în decembrie. Eu cred că, totuşi, din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei şi trebuie să gestionăm foarte responsabil bugetul”.