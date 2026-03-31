La aceste costuri se adaugă taxele notariale și cheltuielile de evaluare și înregistrare. Potrivit unei analize realizate de , suplimentul economic al ziarului El País, acestea pot majora suma totală cu încă 10–12%, adică până la aproximativ 36.000 de euro. Astfel, fără alte cheltuieli incluse, costul ajunge deja în jur de 450.000 de euro.

Iar dacă luăm în calcul și impozitele, asigurările și întreținerea pe termen lung, suma finală continuă să crească semnificativ. „Analiza corectă nu este cât poți plăti lunar, ci cât poți suporta fără a-ți compromite stabilitatea financiară”, a transmis directorul de vânzări online al .

Unde apare, de fapt, diferența dintre așteptări și costul real Mulți pornesc la drum cu așteptări optimiste, dar realitatea financiară a unei locuințe se dovedește adesea mai dură. O greșeală frecventă este supraestimarea creșterii valorii imobilului și ignorarea costurilor reale de întreținere, asigurare sau administrare. În plus, produsele conexe impuse sau recomandate de bănci, precum asigurările sau anumite servicii financiare, pot crește semnificativ costul total al creditului. Pe termen mediu, recuperarea integrală a investiției pentru un apartament de 300.000 de euro poate dura chiar și 30–35 de ani. Acest interval este estimat dacă sunt luate în calcul toate și cheltuielile asociate. În cazul unei revânzări rapide, profitul nu este deloc garantat. Costurile inițiale și cele recurente pot depăși cu ușurință câștigul aparent, lăsând cumpărătorul cu o marjă mult mai mică decât se aștepta.

Este, cu adevărat, locuința cea mai bună investiție

Deși ideea că o locuință este cea mai sigură alegere financiară este adânc înrădăcinată, cifrele arată o realitate mai nuanțată. Comparată cu alte opțiuni, precum investițiile într-un fond indexat pe S&P 500, diferența poate fi semnificativă. În doar cinci ani, un astfel de fond ar fi putut genera o rentabilitate de 40–60%. În același interval, câștigul obținut din revânzarea unui apartament se situează în jur de 33%, potrivit analizei .

„Marea tradiție a achiziționării de locuințe face ca acestea să pară cea mai sigură investiție, dar nu este întotdeauna cel mai profitabil activ”, a precizat Laureano Gris, partener Norz Patrimonia, notează playtech.ro.

Tradiția și dorința de stabilitate îi determină pe mulți să aleagă proprietatea, însă acest lucru nu garantează randamentul maxim. Într-un context marcat de prețuri ridicate, inflație și costuri suplimentare, devine esențial să înțelegi nu doar reale, ci și costul de oportunitate.