Cât te costă, de fapt, apartamentul luat în rate. Suma finală te va surprinde

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 23:11
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât ajungi să plătești pentru o locuință
  2. Unde apare, de fapt, diferența dintre așteptări și costul real
  3. Este, cu adevărat, locuința cea mai bună investiție

Prețul unui apartament poate părea accesibil la prima vedere. În realitate, printr-un credit ipotecar, suma totală plătită în timp poate ajunge chiar să se dubleze. Dobânzile, taxele, impozitele și costurile de întreținere transformă investiția inițială într-un efort financiar mult mai mare decât pare la început.

Cât ajungi să plătești pentru o locuință

În spatele unui preț aparent accesibil se ascunde, de fapt, un cost total mult mai ridicat. Pentru un apartament de 300.000 de euro, finanțat printr-un credit ipotecar de 240.000 de euro pe 30 de ani, cu o dobândă fixă de 2,9%, costurile cresc considerabil în timp. Doar dobânzile ajung să însumeze aproximativ 120.000 de euro.

La aceste costuri se adaugă taxele notariale și cheltuielile de evaluare și înregistrare. Potrivit unei analize realizate de Cinco Días, suplimentul economic al ziarului El País, acestea pot majora suma totală cu încă 10–12%, adică până la aproximativ 36.000 de euro. Astfel, fără alte cheltuieli incluse, costul ajunge deja în jur de 450.000 de euro.

Iar dacă luăm în calcul și impozitele, asigurările și întreținerea pe termen lung, suma finală continuă să crească semnificativ. „Analiza corectă nu este cât poți plăti lunar, ci cât poți suporta fără a-ți compromite stabilitatea financiară”, a transmis directorul de vânzări online al GoHipoteca.

Unde apare, de fapt, diferența dintre așteptări și costul real

Mulți pornesc la drum cu așteptări optimiste, dar realitatea financiară a unei locuințe se dovedește adesea mai dură. O greșeală frecventă este supraestimarea creșterii valorii imobilului și ignorarea costurilor reale de întreținere, asigurare sau administrare. În plus, produsele conexe impuse sau recomandate de bănci, precum asigurările sau anumite servicii financiare, pot crește semnificativ costul total al creditului.

Pe termen mediu, recuperarea integrală a investiției pentru un apartament de 300.000 de euro poate dura chiar și 30–35 de ani. Acest interval este estimat dacă sunt luate în calcul toate dobânzile și cheltuielile asociate.

În cazul unei revânzări rapide, profitul nu este deloc garantat. Costurile inițiale și cele recurente pot depăși cu ușurință câștigul aparent, lăsând cumpărătorul cu o marjă mult mai mică decât se aștepta.

Este, cu adevărat, locuința cea mai bună investiție

Deși ideea că o locuință este cea mai sigură alegere financiară este adânc înrădăcinată, cifrele arată o realitate mai nuanțată. Comparată cu alte opțiuni, precum investițiile într-un fond indexat pe S&P 500, diferența poate fi semnificativă. În doar cinci ani, un astfel de fond ar fi putut genera o rentabilitate de 40–60%. În același interval, câștigul obținut din revânzarea unui apartament se situează în jur de 33%, potrivit analizei Ofertebancare.ro.

„Marea tradiție a achiziționării de locuințe face ca acestea să pară cea mai sigură investiție, dar nu este întotdeauna cel mai profitabil activ”, a precizat Laureano Gris, partener Norz Patrimonia, notează playtech.ro.

Tradiția și dorința de stabilitate îi determină pe mulți să aleagă proprietatea, însă acest lucru nu garantează randamentul maxim. Într-un context marcat de prețuri ridicate, inflație și costuri suplimentare, devine esențial să înțelegi nu doar cheltuielile reale, ci și costul de oportunitate.

Citește și...
Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
Economic
Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
Economic
Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
Economic
Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
Ministerul Apărării impune reguli noi pentru achizițiile militare și mizează pe producția locală. Ce spune Radu Miruță
Economic
Ministerul Apărării impune reguli noi pentru achizițiile militare și mizează pe producția locală. Ce spune Radu Miruță
Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
Economic
Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)
Economic
EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)
Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)
Economic
Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)
Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
Economic
Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
Economic
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
Economic
Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
