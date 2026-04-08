CCIR și provincia Guangdong identifică oportunități concrete de investiții și parteneriat industrial

08 apr. 2026, 09:19
Sursa foto: CCIR

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 7 aprilie a.c., o întâlnire cu o delegație din partea Republicii Populare Chineze condusă de Chen Guangjun, Director Adjunct al Biroului de Relații Externe al provinciei Guangdong.

Discuțiile au vizat dinamizarea relațiilor economice bilaterale și identificarea unor proiecte concrete de investiții și de colaborare sustenabilă între mediul de afaceri românesc și cel din cea mai importantă provincie chineză din perspectiva ponderii Produsului Intern Brut.

Ce a precizat președintele CCIR, Mihai Daraban

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat coordonatele în care CCIR și, implicit, România pot să dezvolte această relație:

„Guangdong este recunoscută pentru capacitățile de producție în care au fost realizate investiții semnificative în tehnologii de ultimă generație. România poate deveni o destinație de investiții importantă pentru acestea, având în vedere potențialul companiilor din țara noastră, care le pot oferi complementaritatea necesară în contextul internațional actual. România nu trebuie să rămână un simplu subcontractor în lanțurile globale de valoare. Avem forță de muncă calificată, avem o poziție geografică excepțională la intersecția dintre Occident și Orient. Portul Constanța, cu conexiunea sa directă la Dunăre și la rețeaua feroviară europeană, reprezintă un argument logistic pe care îl așezăm deja pe masa discuțiilor cu partenerii asiatici. Guangdong poate fi un vector prin care produsele și tehnologiile chineze ajung pe piața europeană folosind România. Suntem interesați ca, din această relație cu provincia Guangdong, să iasă proiecte concrete: capacități de producție pe teritoriul românesc, transfer de tehnologie, nu doar importuri.”

Cele două părți au convenit să continue dialogul în vederea identificării unor mecanisme concrete prin care companiile românești și cele din Guangdong să dezvolte relații comerciale și de investiții reciproc avantajoase. CCIR s-a angajat să sprijine acest proces prin instrumentele specifice de diplomație economică și promovare bilaterală pe care instituția le pune la dispoziția mediului de afaceri.

