CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României

CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României

15 apr. 2026, 19:15
Sursa foto: CCIR

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 15 aprilie 2026, o întâlnire oficială cu Excelența Sa doamna Tamar Beruchashvili, Ambasadorul Georgiei în România.

Tema centrală a întrevederii a constituit-o proiectul AGRI (Azerbaidjan – Georgia – România Interconnector), conceput pentru transportul gazelor naturale din regiunea Caspică, prin Azerbaidjan și Georgia, cu traversarea Mării Negre via nave metaniere, și care implică construcția a două terminale de lichefiere specifice.

„Cifrele ne spun că relația economică dintre România și Georgia merge în direcția bună, dar ne arată și un potențial încă neexploatat. Georgia este principalul nostru partener comercial în Caucazul de Sud și, totuși, schimburile bilaterale rămân sub nivelul real al potențialului celor două economii — iar rolul CCIR este tocmai să reducă această distanță. AGRI nu este doar un proiect energetic — este un proiect care vizează independența energetică a României. Gazul natural lichefiat transportat prin această rută reprezintă o soluție sustenabilă și eficientă. Avem parteneri, avem ruta, avem tehnologia. Ce lipsește este voința politică la nivel european, iar CCIR va lucra să o construiască prin toate canalele disponibile, inclusiv prin sistemul cameral european”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

În completare, Excelența Sa doamna Tamar Beruchashvili a reiterat importanța strategică a Coridorului de Mijloc – ruta comercială care leagă China și Kazahstan, traversează Marea Caspică, trece prin Azerbaidjan, Georgia și Turcia și ajunge în Europa, oferind o alternativă viabilă la rutele nordice și la Canalul Suez: „Coridorul de Mijloc nu este doar o altă opțiune — este o necesitate strategică în contextul actual. Georgia se află în inima acestui coridor și este pregătită să joace rolul pe care geografia și determinarea noastră ni-l conferă: acela de punte între Asia și Europa.”

Citește și...
Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
Economic
Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
Economic
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Economic
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Externe
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
Economic
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
Economic
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Economic
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Economic
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Economic
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Economic
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Ultima oră
21:26 - Prințul Harry face mărturisiri sincere despre familie și copii. Cum vrea să fie un tată mai bun decât Regele Charles
21:23 - Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
21:04 - Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
20:53 - CTP, despre planul PSD-ului de a-l înlătura pe premier: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației” (VIDEO)
20:42 - Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
20:42 - Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
19:59 - Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
19:59 - 25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
19:41 - Bolojan îl invită pe Peter Magyar la Bucureşti. Cei doi au vorbit la telefon
19:30 - Vești excelente! Când se va redeschide complet Podul Prieteniei Giurgiu‑Ruse