Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a explicat miercuri, pentru B1 TV, ce măsuri au luat autoritățile pentru a se asigura că România nu rămâne fără carburanți, ce se întâmplă cu prețurile la gazele naturale și ce efecte au produs deja măsurile luate de Guvern.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce au făcut autoritățile ca România să nu rămână fără carburanți

„În momentul de față, România are deja declarată în domeniul carburanților, la inițiativa Ministerului Energiei, lucru care a presupus schimbarea rutelor de transport pentru aprovizionarea cu țiței și cu carburant. Doi – creșterea la maxim a capacităților de rafinare ale României, limitarea adaosurilor comerciale și activității speculative și, tot la propunerea noastră,

Ceea ce este foarte important este că, în momentul de față, România nu depinde de importuri din acea regiune, nu este o problemă de aprovizionare, ci este mai degrabă o problemă de preț pe care nu putem controla, în condițiile în care, la nivel mondial, cotațiile barilului de petrol au crescut cu aproximativ 45% în medie, iar prețul motorinei rafinate și-a dublat prețul până ieri de la 700 de dolari la peste 1400, chiar 1500 de dolari.

Este evident că e o perturbare majoră în piața mondială, dar că înainte de război erau extrase și rafinate aproximativ cantități de 100 de milioane de barili, acestea au scăzut cu 25%. Cererea a rămas aceeași.

Iar în momentul de față, pentru a face față la această provocare, avem rute comerciale noi, am adus vapoare din alte state, am crescut importurile din Kazahstan, Azerbaidjan, Guyana Franceză. Am crescut contractele bilaterale clasice pe care le aveam, tot pentru a ne asigura că nu producem toată aprovizionarea noastră dintr-o anumită zonă, care s-ar putea să aibă probleme. (…)

Dar suntem pregătiți, dacă e cazul, să acționăm cu stocul de rezervă, vom acționa și cu acest stocul satelit și de rezervă, care astăzi doar cele pe care avem în România pot să asigure funcționarea pentru 45 de zile, plus cele pe care le avem în afara țării încă 45 de zile”, a explicat ministrul Energiei.

Ivan: Fără măsurile luate de Guvern, motorina ar fi fost 11 lei/litrul

Întrebat în cât timp prevede o eventuală scădere a prețului la pompă, Ivan a răspuns: „În momentul de față, dacă acele măsuri, incomplete din punctul meu de vedere, care puteau să fie luate și mult mai devreme, nu s-ar fi luat, astăzi prețul ar fi fost aproximativ la 11 lei litrul de motorină. Acum vedem că este 10 lei și 2 bani, 5 bani, 10 bani. În momentul de față, dacă vom avea o dezescaladare a conflictului militar, dacă vom avea o reducere a prețului barilului de petrol și a motorinei pe plan internațional, este evident că vom putea spune că vom avea o reducere potențială a prețului, care se va revedea în aproximativ 3 săptămâni din momentul în care vorbim. Pentru că, dacă ne amintim, de la începutul conflictului, prețurile au ajuns la un maxim la 3-4 săptămâni de când a început, pentru că s-a mers mult pe stocuri. Este evident că stocuri cumpărate la un preț mare în perioada ultimelor 3 săptămâni, care au fost prețuri foarte ridicate, până când aceste stocuri vor fi puse în vânzare și vor fi alimentate cu stocuri mai ieftine, vom începe această scădere progresiv la aproximativ 3-4 săptămâni”.

Ivan: Prețul la gaze naturale în Europa a crescut chiar și cu 70%

Întrebat cum stăm în privința gazelor naturale, ministrul Bogdan Ivan a răspuns: „România a fost prima țară din Uniunea Europeană care și-a protejat consumatorii casnici după izbucnirea acestui război. Faptul că am reușit printr-un mecanism foarte clar al Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, prin care am venit cu un preț reglementat la producătorii de gaze naturale, după asta cu un preț maximal la transport, distribuție, furnizare, care ne asigură că nu vom depăși 0,31 lei, adică prețul plătit de români înainte de începerea acestui război, reprezintă un foarte mare plus. Pe piața companiilor, există foarte multe contracte bilaterale care erau în vigoare înainte de 1 aprilie, care, în mod normal, furnizorii trebuie să asigure același preț, dar pentru cele noi care se negociază, vorbim despre alte tarife, în condițiile în care prețul la gaze naturale în Europa, în urma acestui conflict militar, a crescut chiar și cu 70%. Este o provocare mondială acest lucru. Cei care și-au făcut contracte înainte de ziua războiului sunt într-o stare de echilibru, dar cei care au recontratat după data de 1 martie sunt, într-adevăr, sub o presiune în condiții de creștere pe fondul războiului”.