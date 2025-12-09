B1 Inregistrari!
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026

Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026

09 dec. 2025, 19:15
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum vor fi afectate prețurile carburanților din cauza creșterii accizelor la produse
  2. Cu cât vor crește prețurile la alcool din cauza creșterii accizelor la produse
  3. Cum vor influența accizele prețul tutunului
  4. Care sunt efectele economice asupra României

De la 1 ianuarie 2026, românii vor resimți o serie de scumpiri din cauza creșterii accizelor la produse precum carburanții, băuturile alcoolice și produsele din tutun. Aceste majorări sunt parte a unor măsuri fiscale menite să alinieze taxele cu standardele europene, dar vor avea un impact semnificativ asupra economiilor gospodăriilor.

Cum vor fi afectate prețurile carburanților din cauza creșterii accizelor la produse

Accizele crescute vor determina o majorare a prețurilor la benzină și motorină, cu până la 34 de bani pe litru. Acest lucru se traduce printr-o creștere de aproximativ 17 lei pentru un plin de 50 de litri. Această ajustare va afecta nu doar șoferii, ci și prețurile de transport, având efecte în lanț asupra costurilor de aprovizionare și distribuție.

Specialiștii avertizează că aceste scumpiri vor avea un impact direct asupra prețurilor alimentelor și altor bunuri de consum, crescând presiunea asupra bugetelor familiale și asupra inflației.

Cu cât vor crește prețurile la alcool din cauza creșterii accizelor la produse

Băuturile spirtoase, gin, vodcă, rom, coniac și alte spirtoase, vor avea o creștere de aproximativ 2,6 lei pe litru, în timp ce acciza la vin și bere va fi majorată cu circa 10%. Acestea vor avea creșteri mai modeste, de 1 bani pe litru și, respectiv, 3 bani pe litru, potrivit Click!. Aceste modificări sunt rezultatul unor ajustări ale accizelor menite să aducă veniturile fiscale la niveluri mai sustenabile.

Impactul asupra consumului de alcool este de așteptat să fie variabil, cu un posibil declin în consumul de băuturi mai scumpe, dar cu un impact mai redus asupra produselor de masă. 

Cum vor influența accizele prețul tutunului

Un pachet de țigări va costa cu aproximativ 38 de bani lei mai mult din cauza noilor accize. Această creștere va afecta în mod direct consumatorii, în special pe cei care fumează regulat, contribuind la o creștere a cheltuielilor lunare pentru aceste produse.

Care sunt efectele economice asupra României

Creșterea accizelor și, implicit, a prețurilor, este așteptată să aibă efecte variate asupra economiei. În timp ce Guvernul urmărește să sporească veniturile fiscale, consumatorii și companiile din diverse sectoare vor trebui să se adapteze la noile condiții de piață.

Deși creșterea accizelor este o măsură necesară pentru alinierea cu standardele europene și pentru creșterea veniturilor fiscale, impactul asupra consumatorilor și economiei va fi semnificativ. 

