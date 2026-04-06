Ce scuză are Metrorex de data aceasta ca să scumpească iar călătoriile cu metroul

Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 21:57
Sursă foto: Facebook/Adrian Negrescu
Cuprins
  1. Prețuri și mai mari la biletele de metrou
  2. Cum justifică Metrorex scumpirile

Metrorex invocă „deficitul de finanțare” pentru a justifica o nouă scumpire substanțială a biletelor de metrou, la nici un an și jumătate de la precedenta. Creșterile de prețuri ar urma să intre în vigoare la 1 mai.

Prețuri și mai mari la biletele de metrou

Pe site-ul Ministerului Transporturilor, condus de Ciprian Șerban (PSD), a fost pus în consultare publică proiectul de Ordin al ministrului prin care se propune scumpirea călătoriei cu metroul cu valori cuprinse între 38% și 50%.

Cu cât ar urma să se scumpească biletele de metrou:

  • O călătorie: 5 → 7 lei
  • Două călătorii: 10 → 14 lei
  • 10 călătorii: 40 → 55 lei

Sunt creșteri de preț semnificative și la abonamente:

  • Abonament 24 ore: 12 → 18 lei
  • Abonament 72 ore: 35 → 50 lei
  • Abonament săptămânal: 45 → 60 lei
  • Abonament lunar: 100 → 140 lei
  • Abonament 6 luni: 500 → 700 lei
  • Abonament anual: 900 → 1.300 lei

Și biletele comune Metrorex – STB se vor scumpi:

  • o călătorie: 4,5 → 6,5 lei
  • un abonament de 24 de ore: 11 → 16
  • abonamentul pe o lună: 90 → 126 lei.

Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, veniturile Metrorex vor crește cu 100 milioane lei/an.

Cum justifică Metrorex scumpirile

În motivare, Metrorex explică faptul că i-au crescut foarte mult cheltuielile, inclusiv din cauza scumpirilor la energie, combustibil și apă, iar subvenția aprobată de la stat nu acoperă aceste cheltuieli.

Subvenţia necesară pentru anul 2026 pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul în condiţii de siguranţă este, potrivit documentului, de 1.21 miliarde lei, cu aproape jumătate de miliard de lei peste subvenția care a fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli. În aceste condiții, „rezultă un deficit de finanțare pe anul 2026 în valoare de 451 milioane lei”, se arată în motivarea citată de HotNews.

Metrorex invocă și „încurajarea utilizării abonamentelor lunare cu plata în avans care asigură resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor de exploatare dar care protejează călătorii fideli”.

„Măsura de ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul, va conduce la o creştere lunară a veniturilor proprii cu circa 10,27 milioane lei, valoare ce va contribui la diminuarea deficitului de finanţare şi un grad mai mare de acoperire a cheltuielilor de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul în condiții de siguranță”, transmite Metrorex.

