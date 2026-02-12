B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Ce trebuie să știi despre amenzi în 2026. Termenul după care statul nu mai poate revendica plata

Adrian Teampău
12 feb. 2026, 10:13
Amenzi Sursa foto b1tv
Cuprins
  1. Ce trebuie știut despre amenzile contravenționale
  2. Când pot fi stabilite sumele de plată în contul contravențiilor
  3. Situații în care prescripția se întrerupe pentru amenzile de plată

Amenzile impuse celor care comit diferite contravenții sunt supuse unor proceduri clare atunci când vine vorba despre recuperarea banilor. Există termene în interiorul cărora trebuie sancționată abaterea, dar și termene de prescriere, după care statul nu mai poate revendica sumele datorate

Ce trebuie știut despre amenzile contravenționale

Instituțiile de aplicare a legii pot sancționa pe cei care comit diverse contravenții. De regulă, când vorbim despre amenzile aplicate, ne gândim la cele care vizează înălcarea prevederilor Codului Rutier. Există și alte tipuri de asemenea sancțiuni contravenționale.

Instituțiile statului au dreptul să stabilească amenda într-un interval de șase luni de an de la data constatării abaterii. Iar încasarea sumei sumelor, de la cei sancționați se poate face în termen de cinci ani de la rămânerea în vigoare a sancțiunii. În acest interval, instituțiile însărcinate cu recuperarea banilor pot iniția inclusiv proceduri de executare silită.

În cazul șoferilor care încalcă regulile de circulație, confirmarea plății se face către organul de poliție care a aplicat sancțiunea. În prezent există mai multe căi de transmitere a acestor informații, inclusiv electronic.

Este de preferat ca cetățenii să se pună la curent cu aceste informații pentru a evita situațile în care pot apărea datorii suplimentare sau măsuri de executare silită.

Când pot fi stabilite sumele de plată în contul contravențiilor

Amenzile se pot transmite contravenienților în termen de șase luni de la momentul constatării acestora, timp în care autoritățile trebuie să întocmească procesul-verbal de sancționare. Dacă aeste termen este depășit, sancțiunea nu mai poate fi emisă, contravenția fiind considerată stinsă prin prescripție.

De exemplu, dacă un șofer a încălcat regulile de circulație pe 1 ianuarie, poliția îl poate sancționa până pe 1 iulie. După această dată, legea nu mai permite aplicarea amenzii. În numeroase situații, legea oferă un bonus celor care își achită obligațiile rapid. Dacă plata se face într-un anumit termen, 15 zile, suma se reduce, de regulă la jumătate din minimul prevăzut de lege.

În cazul în care termenul este depășit, contravenientul va plăti valoarea întreagă.

De asemenea, legea mai prevede că autoritățile trebuie să se îngrijească să recupereze banii în cel mult cinci ani de la momentul în care sancțiunea rămâne în vigoare. După scurgerea celor cinci ani, intervine prescripția.

Situații în care prescripția se întrerupe pentru amenzile de plată

Legislația românească prevede că perioada de prescripție pentru amenzile de plată se suspendă în anumite situații după cum urmează:

  • cazurile prevăzute de lege pentru oprirea dreptului la acțiune;
  • intervalul în care executarea este amânată prin decizie legală sau judecătorească;
  • durata unei eșalonări ori înlesniri la plată;
  • momentele în care debitorul își ascunde bunurile sau veniturile;
  • alte situații stabilite de acte normative.

Legea prevede, de asemenea, și situații în care perioada de prescripție se întrerupe:

  • legea prevede expres acest lucru;
  • persoana face o plată voluntară sau recunoaște datoria;
  • se efectuează un act concret de executare;
  • se comunică un proces-verbal de insolvabilitate;
  • apar alte cazuri stabilite legal.

Statul nu mai poate percepe plata amenzilor dacă a trecut termenul de prescripție. De asemenea, nici cetățeanul nu mai are dreptul să-și solicite restituirea unor bani dacă nu a făcut solicitarea în termen de cinci ani, calculați de la începutul anului următor celui în care a apărut acest drept.

