Cel mai mare retailer din lume nu este de acord cu înlocuirea casierilor cu casele de marcat de tip self checkout / Amazon închide 8 magazine de acest gen

În timp ce anumite lanțuri de hipermarket-uri, chiar și din România, tind să renunțe la casieri în favoarea caselor de self-checkout, , cel mai mare magazin online din lume, anunță că va închide o parte dintre magazinele fizice fără casieri, conform .

Compania a deschis încă din 2016 magazinele Amazon Go, însă acum, 8 dintre cele 29 de magazine de acest gen din SUA vor fi închise.

În Seattle, orașul unde au debutat primele Amazon Go, două dintre magazine au fost deja închise, iar restul de 6 magazine vor fi închise pe 1 aprilie. Rămân astfel 21 de magazine Amazon Go.

„La fel ca oricare alt magazin fizic, analizăm periodic portofoliul de magazine și luăm decizii de optimizare de-a lungul timpului. În acest caz, am decis să închidem un mic număr de magazine Amazon Go în Seattle, New York și San Francisco. Rămânem dedicați formatului Amazon Go, și operăm mai mult de 20 de magazine Amazon Go în Statele Unite, și vom continua să învățăm care locații și ce capabilități rezonează cel mai mult cu clienții noștri, în timp ce magazinele Amazon Go evoluează.”, au declarat reprezentanții Amazon, citați de CNN.

Magazinele Amazon Go nu necesită scanarea produselor la case self-checkout

Tehnologia magazinelor Amazon Go face ca sistemul de supraveghere din magazin să poată identifica fiecare client în parte și fiecare produs pe care acesta îl alege și îl pune în coș, sau pe care îl pune înapoi pe raft. Astfel, produsele sunt adăugate la un coș virtual, atașat de contul de Amazon al clientului. La final, clientul poate pleca din magazin fără să mai treacă pe la o casă self-checkout și fără să scaneze produsele în vreun fel. Tot coșul este „facturat” pe contul de Amazon al clientului, unde are deja un card bancar atașat.

Cu toate acestea, lipsa de clienți ale magazinelor Amazon Go deja existente a dus la limitarea planurilor pentru acest concept.

