Cele mai bogate țări din lume investesc miliarde în exploatarea combustibililor fosili din țările sărace, în ciuda promisiunii G7 că nu vor mai face acest lucru

Țările G20 au cheltuit 142 de miliarde de dolari în trei ani pentru a-și extinde operațiunile în domeniul exploatării combustibililor fosili, în ciuda angajamentului G7 de a nu mai face acest lucru, arată un studiu, citat de .

Canada, Japonia și Coreea de Sud au investit cei mai mulți bani în combustibilii fosili

au continuat să finanțeze extinderea exploatării combustibililor fosili în țările sărace, o extindere de miliarde de dolari, în ciuda angajamentelor lor privind clima.

Grupul G20 a țărilor cu economii dezvoltate și în curs de dezvoltare și băncile multilaterale de dezvoltare pe care le finanțează, a investit 142 de miliarde de dolari în dezvoltarea exploatării combustibililor fosili din 2020 până în 2022, conform estimărilor elaborate de grupurile de campanie Oil Change International (OCI) și Prietenii Pământului SUA.

Canada, Japonia și Coreea de Sud au fost cele mai mari surse de astfel de finanțare în cei trei ani studiați, iar exploatarea gazelor a primit mai multe finanțări decât cărbunele sau petrolul.

Grupul G7 al celor mai mari economii, din care fac parte Japonia și Canada, s-a angajat în 2022 să oprească finanțarea în exploatarea combustibililor fosili. Dar, în timp ce finanțarea pentru cărbune a scăzut rapid, finanțarea proiectelor de petrol și gaze a continuat într-un ritm puternic.

O parte din bani vor fi direcționați către alte economii dezvoltate, inclusiv Australia, dar o mare parte din aceștia sunt destinate țărilor în curs de dezvoltare.

Cu toate acestea, țările cu venituri medii mari primesc în continuare mai multe finanțări decât cele mai sărace.

Cel mai recent angajament G7, potrivit studiului, este de a elimina treptat toată finanțarea din străinătate pentru combustibili fosili până la sfârșitul anului 2022. Studiul OCI se concentrează pe perioada de la începutul anului fiscal 2020-21 pentru fiecare țară, până la sfârșitul anului fiscal 2022-23.

Banca Mondială a oferit aproximativ 1,2 miliarde de dolari pe an combustibililor fosili

Cu toate acestea, cercetătorii au mai descoperit că Japonia a continuat să facă noi investiții în combustibili fosili în străinătate în ultimele câteva săptămâni, până la mijlocul lunii martie 2024, exploatând lacunele în promisiunea sa de a pune capăt finanțării combustibililor fosili.

Banca Mondială a oferit aproximativ 1,2 miliarde de dolari pe an combustibililor fosili pe parcursul perioadei de trei ani, din care aproximativ două treimi au fost destinate proiectelor de gaze.

SUA, Germania și Italia au oferit, de asemenea, miliarde de finanțare pe an proiectelor de combustibili fosili de peste mări înainte de sfârșitul anului 2022-2023, potrivit raportului publicat marți.

Marea Britanie a furnizat în medie aproximativ 600 de milioane de dolari pe an.

Canada a furnizat în medie puțin sub 11 miliarde de dolari pe an, în perioada 2020-22 studiată, în timp ce Coreea de Sud a oferit 10 miliarde de dolari și Japonia aproximativ 7 miliarde de dolari.

În aceeași perioadă de trei ani, economiile G20 au investit aproximativ 104 de miliarde de dolari în dezvoltarea energiei curate în străinătate, potrivit raportului.

Claire O’Manique, analist al finanțelor publice la OCI, a declarat: „În timp ce țările bogate continuă să se lamenteze și susțin că nu își pot permite să finanțeze o tranziție energetică justă la nivel global, țări precum Canada, Coreea, Japonia și SUA par să nu aibă lipsă de fonduri publice pentru combustibilii fosili care distrug climatul.

„Trebuie să continuăm să tragem la răspundere țările bogate pentru rolul lor în finanțarea crizei climatice și să cerem ca aceștia să treacă primele și cel mai repede la eliminarea treptată a combustibililor fosili, să nu mai finanțeze combustibilii fosili și să-și plătească partea echitabilă dintr-o economie justă la nivel global, pierderi și daune și finanțare de adaptare.”