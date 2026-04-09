Ciocolata revine în prim-plan înainte de Paște, dar cu prețuri mai mari decât anul trecut, în ciuda ieftinirii semnificative a cacao la nivel global. Analizele arată că România conduce în Uniunea Europeană la scumpirea acestor produse.

De ce plătesc românii mai mult pentru ciocolată

Deși materia primă principală s-a ieftinit puternic pe piețele internaționale, prețurile la raft continuă să crească, iar consumatorii resimt direct acest decalaj. Potrivit unei analize realizate de eToro, România înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor la din Uniunea Europeană.

Datele indică o majorare de aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind semnificativ nivelurile din alte state europene. „De Paște, ciocolata rămâne scumpă, în ciuda scăderii prețului mondial la cacao”, arată analiza realizată de Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Cum se explică această contradicție aparentă

La prima vedere, ieftinirea cacao ar trebui să ducă la produse mai accesibile, însă mecanismele din industrie funcționează diferit și implică întârzieri în transmiterea costurilor. Prețul boabelor de cacao a coborât de la peste 11.000 de dolari pe tonă în 2025 la aproximativ 3.100 de dolari, ceea ce înseamnă o reducere drastică.

Totuși, companiile folosesc în continuare stocuri cumpărate anterior, la prețuri mult mai mari, iar aceste costuri se reflectă în prețurile finale plătite de consumatori. „Aceste prețuri se referă însă la contractele futures, acorduri care fixează astăzi costul pentru cacao ce urmează să fie livrată la o dată ulterioară.”

În practică, producătorii achiziționează materii prime în cantități mari pentru a asigura continuitatea producției, ceea ce înseamnă că efectele ieftinirii apar cu întârziere. Această inerție explică de ce rafturile nu reflectă încă evoluțiile favorabile de pe piața globală.

Ce impact are fenomenul „shrinkflation”

Pentru a face față costurilor ridicate din ultimii ani, mulți producători au redus cantitatea de cacao din produse și chiar dimensiunea acestora. Fenomenul, cunoscut sub numele de „shrinkflation”, a devenit vizibil pentru consumatori, care au observat schimbări în gust și calitate.

„Până în prezent, perspectivele de revenire la situația de dinaintea „shrinkflation” sunt slabe, deoarece analiștii consideră că piața de cacao ar putea rămâne structural fragilă și volatilă.” În acest context, revenirea la standardele anterioare pare incertă, chiar dacă unele companii analizează ajustări.

Cum s-ar putea îmbunătății situația

În industrie apar totuși semnale că unele companii iau în calcul revenirea la rețete mai apropiate de cele clasice, pe fondul reacțiilor venite din partea consumatorilor. „Potrivit , compania a declarat în răspunsul său că va renunța la glazura compusă din ciocolată, ca parte a revenirii la utilizarea „rețetelor clasice de ciocolată cu lapte și ciocolată neagră” în toate produsele Reese’s și Hershey’s până în 2027.”

În paralel, autoritățile din unele țări analizează reglementări privind conținutul minim de cacao, pentru a proteja calitatea produselor. Chiar și așa, pe termen scurt, ieftinirea resimțită de consumatori rămâne puțin probabilă, relatează Capital.

„Este posibil să se observe o ușoară ameliorare, poate spre sfârșitul acestui an, chiar la timp pentru Crăciun, dar o revenire la ciocolata mai ieftină, mai mare și mai bună de acum doi ani este puțin probabilă.”