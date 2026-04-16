Comisia Europeană a deschis o anchetă la Cernavodă

Oficialii europeni au anunțat că vor verifica ajutorul financiar acordat de statul român pentru proiectul de retehnologizare a . Investigația a fost deschisă de Comisia Europeană și urmărește să clarifice dacă măsurile de sprijin notificate autorităților de la Bruxelles respectă regulile Uniunii Europene privind concurența și compatibilitatea cu piața internă.

Oficialii de la Bruxelles au deschis o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenţionează să îl acorde pentru retehnologizarea şi prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat. Informația a fost confirmată oficial printr-un comunicat al Executivului comunitar.

În ianuarie 2026, guvernul român a notificat la Bruxelles intenţia sa de a sprijini retehnologizarea reactorului Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. În document s-a arătat că se dorește menţinerea aceleiaşi capacităţi de producţie a energiei electrice, respectiv 706 megawaţi.

În urma procesului de retehnologizare se preconizează că reactorul va putea funcționa pentru încă 30 ani.

Ce vizează retehnologizarea de la Cernavodă

Reactorul Unității 1 a Centralei de la Cernavodă a fost pus în funcțiune în anul 1996, iar în prezent, asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României. În 2027 reactorul ar urma să ajungă la sfârșitul duratei sale de viață estimate, iar prelungirea vieții acestuia cu un nou ciclu de exploatare de 30 ani este esențială.

Obiectivul proiectului de retehnologizare este de a spori securitatea aprovizionării cu energie electrică a României și de a contribui la obiectivele de decarbonizare ale Uniunii. În acest context, a notificat Comisia Europeană cu intenția sa de a sprijini retehnologizarea reactorului, astfel încât acesta să poată funcționa pentru încă 30 ani.

În acest sens, statul român va susține procesul de retehnologizare alocând un grant de 600 milioane de euro; garanții de stat pentru împrumuturile contractate pentru finanțarea investiției; un contract bidirecțional pentru diferență (CfD) cu o durată de 30 ani, menit să asigure venituri stabile centralei; un mecanism de protecție în cazul unor modificări reglementare în timpul construcției și exploatării.

Comisia are îndoieli cu privire la conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat. Astfel a fost inițiată această investigație.

Ce verifică Comisia Europeană la Cernavodă

Investigație propusă de Comisia Europeană urmărește să stabilească mai multe aspecte, după cum urmează: