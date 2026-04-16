Acasa » Economic » Retehnologizarea centralei de la Cernavodă sub lupa Comisiei Europene. Autoritățile de la Bruxelles anchetează finanțarea din ajutor de stat

Retehnologizarea centralei de la Cernavodă sub lupa Comisiei Europene. Autoritățile de la Bruxelles anchetează finanțarea din ajutor de stat

Adrian Teampău
16 apr. 2026, 17:28
Retehnologizarea centralei de la Cernavodă sub lupa Comisiei Europene. Autoritățile de la Bruxelles anchetează finanțarea din ajutor de stat
Centrala nucleară de la Cernavodă Foto: Nuclearelectrica
Cuprins
  1. Comisia Europeană a deschis o anchetă la Cernavodă
  2. Ce vizează retehnologizarea de la Cernavodă
  3. Ce verifică Comisia Europeană la Cernavodă

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată privind ajutorul de stat destinat retehnologizării reactorului 1 de la Cernavodă. 

Comisia Europeană a deschis o anchetă la Cernavodă

Oficialii europeni au anunțat că vor verifica ajutorul financiar acordat de statul român pentru proiectul de retehnologizare a centralei de la Cernavodă. Investigația a fost deschisă de Comisia Europeană și urmărește să clarifice dacă măsurile de sprijin notificate autorităților de la Bruxelles respectă regulile Uniunii Europene privind concurența și compatibilitatea cu piața internă.

Oficialii de la Bruxelles au deschis o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenţionează să îl acorde pentru retehnologizarea şi prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat. Informația a fost confirmată oficial printr-un comunicat al Executivului comunitar.

În ianuarie 2026, guvernul român a notificat la Bruxelles intenţia sa de a sprijini retehnologizarea reactorului Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. În document s-a arătat că se dorește menţinerea aceleiaşi capacităţi de producţie a energiei electrice, respectiv 706 megawaţi.

În urma procesului de retehnologizare se preconizează că reactorul va putea funcționa pentru încă 30 ani.

Ce vizează retehnologizarea de la Cernavodă

Reactorul Unității 1 a Centralei de la Cernavodă a fost pus în funcțiune în anul 1996, iar în prezent, asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României. În 2027 reactorul ar urma să ajungă la sfârșitul duratei sale de viață estimate, iar prelungirea vieții acestuia cu un nou ciclu de exploatare de 30 ani este esențială.

Obiectivul proiectului de retehnologizare este de a spori securitatea aprovizionării cu energie electrică a României și de a contribui la obiectivele de decarbonizare ale Uniunii. În acest context, România a notificat Comisia Europeană cu intenția sa de a sprijini retehnologizarea reactorului, astfel încât acesta să poată funcționa pentru încă 30 ani.

În acest sens, statul român va susține procesul de retehnologizare alocând un grant de 600 milioane de euro; garanții de stat pentru împrumuturile contractate pentru finanțarea investiției; un contract bidirecțional pentru diferență (CfD) cu o durată de 30 ani, menit să asigure venituri stabile centralei; un mecanism de protecție în cazul unor modificări reglementare în timpul construcției și exploatării.

Comisia are îndoieli cu privire la conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat. Astfel a fost inițiată această investigație.

Ce verifică Comisia Europeană la Cernavodă

Investigație propusă de Comisia Europeană urmărește să stabilească mai multe aspecte, după cum urmează:

  • adecvarea și proporționalitatea pachetului de ajutor. Întrucât există mai multe măsuri de ajutor care, împreună, pot limita riscurile pentru beneficiar, este important să se asigure că nu se acordă în ultimă instanță un cuantum al ajutorului mai mare decât este necesar. În special, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că pachetul propus asigură un echilibru adecvat între reducerea riscurilor pentru a crea condiții favorabile pentru investiții și menținerea stimulentelor pentru o conduită eficientă, evitând în același timp transferul excesiv al riscurilor către stat;
  • impactul măsurii de ajutor asupra concurenței de pe piață și dacă acesta este redus la minimum. În special, Comisia se teme că mai multe elemente esențiale ale contractului pe diferență nu oferă stimulente eficace în materie de exploatare și întreținere. În etapa actuală, Comisia nu poate concluziona că există suficiente garanții care să împiedice transferul ajutorului către consumatori sau anumiți participanți la piață;
  • conformitatea cu alte dispoziții ale legislație UE, în special cu principiile care guvernează conceperea schemelor de sprijin sub formă de contracte bidirecționale pentru diferență, principii prevăzute la articolul 19d alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică.
  • În prezent, Comisia își va continua investigația pentru a stabili dacă preocupările sale inițiale sunt sau nu confirmate. Deschiderea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate posibilitatea de a prezenta observații, fără a aduce însă atingere rezultatului investigației.
