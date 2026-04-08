Compania de stat care dă sporuri de de condiții vătămătoare, însă angajații nu sunt expuși niciunui pericol

Ani la rând, statul român a pierdut zeci de miliarde acordând angajaților sporuri pentru condiții vătămătoare, deși aceștia nu erau în niciun pericol la locul de muncă. Sporurile se acordă și azi, dar la un nivel mai mic.

Cum a ajuns OSIM să fie un loc de muncă periculos

OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Este compania de stat unde se consideră că există un real pericol să mergi la muncă. Așa că s-a decis să se acorde angajaților spor de condiții grele sau vătămătoare.

15% din salariu au primit angajații de la OSIM în 2024, iar totalul a fost de… 1.689.165 lei, arată un bilanț al Curții de Conturi, citat de jurnaliștii de la

„Valoarea brută aferentă sporului pentru condiții grele acordat salariaților OSIM în luna iulie este de 140.137 lei, iar la nivelul întregului an 2024, valoarea estimată a sporului pentru condiții grele acordat de OSIM fiind în sumă de 1.689.165 lei.

Acordarea sporului pentru condiții grele de muncă s-a făcut fără a fi definite activitățile care generează condițiile grele de muncă, condițiile care justifică încadrarea tuturor locurilor de muncă în care salariații își desfășoară activitatea în condiții grele de muncă și fără a fi nominalizate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în aceste condiții.

La nivelul OSIM, nu au fost definite activitățile care generează condițiile grele de muncă, nici condițiile care justifică încadrarea tuturor locurilor de muncă în care salariații își desfășoară activitatea în categoria celor care se desfășoară în condiții grele de muncă și nu au fost nominalizate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în aceste condiții.”, arată documentul emis de Curtea de Conturi.

Mai jos avem atribuțiile .

Ca să vă faceți o idee despre cât de greu și periculos este să muncești acolo.

înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României;

este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie;

editează şi publică Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale al României;

editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;

administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;

efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;

publică on-line, pe site-ul oficial al instituţiei, la cerere, în mod gratuit şi fără acordarea de drepturi de autor, articole destinate promovării domeniului proprietăţii industriale;

atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;

acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;

asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale şi europene în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;

iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;

participă şi implementează prin specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci proiecte europene şi regionale în domeniul proprietăţii industriale, finanţate parţial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaţii de cooperare;

îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.

Ce condiții vătămătoare ar putea fi la Casa de Pensii?

Însă exemplu OSIM este un fir de praf față de alte instituții care au acordat de condiții vătămătoare de zeci și chiar sute de milioane de lei pe an angajaților.

Spre exemplu, în 2021, la Casa de Pensii s-au dat sporuri pentru condiții grele de muncă de 31.000.000 de lei, de 7 ori mai mari decât în anii trecuți. Decizia fusese luată de fostul ministru al muncii, Olguța Vasilescu, și de Liviu Dragnea. Era o simplă șpagă electorală din bani publici care s-a perpetuat până anul trecut.

Iar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a plătit angajaților săi, în numai patru ani, sporuri pentru condiții vătămătoare de muncă de peste șase milioane euro.

Și încă un exemplu: între 2017 și 2020 s-au acordat, în cadrul instituțiilor subordonate Ministerului Muncii și în aparatul de lucru, sporuri pentru condiții vătămătoare și confidențialitate, în valoare de 174.573.553 lei.