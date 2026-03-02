B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)

Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)

Adrian A
02 mart. 2026, 11:52
Cuprins
  1. Cât ar putea crește prețurile combustibililor
  2. Scenariul creșterii prețurilor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desființează orice scenariu conform căruia prețurile combustibililor la pompă ar crește până la 10 lei pe litru. Ivan afirmă că nu există nicio justificare pentru astfel de scumpiri.

Cât ar putea crește prețurile combustibililor

Bogdan Ivan afirmă că nu există niciun argument pentru ca prețurile combustibililor să crească la pompă. Sau cel nu puțin nu până la 10 lei pe litru. Dacă se întâmplă așa ceva avem de-a face cu o speculație a pieței, spune ministrul Energiei.

„Nu există niciun argument să ajungă prețul la pompă la 10 lei pe litru. Și nici motive. Îi vom bloca pe cei care vor să profite de contextul internațional pentru a crește artificial prețurile combustibililor.

Noi producem 90% din gazele pe care le consumăm. Noi suntem pregătiți. Depozitele de urgență pe care le avem pot fi eliberate în cazuri speciale, și putem ține un preț stabil al motorinei și benzinei.

Depozitele de gaze sunt la 40%. Ne-am asigurat încă din vară. Am cerut operatorilor să facă achiziții în vară la un preț mai bun. În momentul de față nu sunt perturbări la prețurile noastre.

Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru 90 de zile, însă nu suntem în această situație. Avem o creștere cu 10% a prețului petrolului la nivel internațional, dar nu e vorba de o creștere extrem de mare.

Am vorbit cu ANPC și țin să menționez și am luat măsuri că nu poate ajunge prețul la pompă la 10 lei.”, a precizat Bogdan Ivan.

Scenariul creșterii prețurilor

Declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, vin după ce a apărut un scenariu care arată că prețul la pompă ar putea depăși 10 lei dacă petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril.

Astfel, o creștere de 10 dolari a barilului înseamnă 70 de bani pe litru în plus (9 lei/litru), o creștere de 20 de dolari înseamnă 1 leuîn plus (9,5 lei/litru), iar o creștere de 30 de dolari duce la scumpiri de 2,5 lei pe litru, adică peste 10 lei la pompă.

Luni dimineață, pe piețele internaționale, șocul geopolitic s-a văzut imediat în cotații: Brent (contractul pentru mai) era cotat luni dimineață la aprox. 78,05 dolari/baril, după ce atinsese un vârf intraday de 82,37 dolari/baril, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă.

