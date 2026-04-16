Deși cardul a devenit metoda standard de plată pentru mulți angajați, în numerar nu a dispărut din România. Este în continuare legal și încă folosit în anumite situații. Totul se reduce însă la un aspect clar și decisiv, forma de plată stabilită în contractul de muncă.

Ce prevede contractul de muncă privind plata salariului

Chiar dacă mulți angajați se așteaptă să își primească banii direct pe card, legea din România lasă loc de interpretare și alegere. Potrivit , salariul trebuie plătit cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contract, însă metoda de plată nu este impusă strict.

Legea permite atât plata în numerar, cât și prin virament bancar, fără a obliga angajatorul să aleagă varianta digitală. Asta înseamnă că salariul pe card rămâne o opțiune, nu o regulă generală.

Esențial este ce ai semnat. Contractul individual de muncă trebuie să includă clar atât data plății, cât și metoda, fie numerar, fie transfer bancar. De altfel, după actualizarea modelului standard prin , aceste detalii au devenit obligatorii și mai explicit menționate. Dacă în contract apare plata în numerar, atunci angajatorul respectă legea oferind salariul „în mână”, iar semnătura ta confirmă că ai fost de acord cu această variantă încă de la început.

Cum poate angajatul să ceară plata prin transfer bancar

Situația în care salariul nu este virat pe card ridică frecvent întrebări în rândul angajaților. Un exemplu concret vine de pe forumul Avocatnet, unde cineva întreba „Lucrez la o firmă de pază. Este normal să nu primim salariul pe card? De ce nu ne dă salariul pe card? Și ce pot face să-l primesc pe card?”. Răspunsul nu ține doar de dorința angajatului, ci de acordul ambelor părți, notează playtech.ro.

Dacă îți dorești schimbarea metodei de plată, trebuie să faci un pas formal. Depui o cerere scrisă către angajator, în care soliciți plata prin transfer bancar și menționezi contul IBAN. De aici, decizia aparține . Dacă acceptă, modificarea se oficializează printr-un act adițional la contractul de muncă.

Nu este un drept automat, dar în practică, multe companii sunt deschise la astfel de solicitări, mai ales în contextul actual, în care plățile digitale devin tot mai comune.

Este legală plata „în mână” și de ce o preferă unii angajatori

Pe scurt, da, plata salariului în numerar este perfect legală în România, atât timp cât este prevăzută în contractul de muncă. Deși digitalizarea a avansat, există încă domenii în care această metodă este frecvent utilizată. Motivele diferă de la o companie la alta. Unele firme preferă numerarul pentru a evita comisioanele bancare, altele din cauza specificului activității sau pur și simplu din obișnuință.

Este o practică mai veche care încă persistă în anumite sectoare. Cu toate acestea, direcția generală este clară, tot mai multe companii trec la plata pe card pentru transparență, siguranță și eficiență.

Concluzia este simplă, plata „în mână” nu este o problemă legală, ci una de acord între angajat și angajator. Tocmai de aceea, înainte de a semna un contract, merită să citești atent fiecare detaliu, inclusiv de plată, pentru că ceea ce pare minor la început poate conta mult pe termen lung.