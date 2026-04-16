Crezi că salariul trebuie să vină pe card? Ce spune legea despre plata salariului în numerar

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 10:25
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce prevede contractul de muncă privind plata salariului
  2. Cum poate angajatul să ceară plata prin transfer bancar
  3. Este legală plata „în mână” și de ce o preferă unii angajatori

Deși cardul a devenit metoda standard de plată pentru mulți angajați, salariul în numerar nu a dispărut din România. Este în continuare legal și încă folosit în anumite situații. Totul se reduce însă la un aspect clar și decisiv, forma de plată stabilită în contractul de muncă.

Ce prevede contractul de muncă privind plata salariului

Chiar dacă mulți angajați se așteaptă să își primească banii direct pe card, legea din România lasă loc de interpretare și alegere. Potrivit Codului muncii, salariul trebuie plătit cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contract, însă metoda de plată nu este impusă strict.

Legea permite atât plata în numerar, cât și prin virament bancar, fără a obliga angajatorul să aleagă varianta digitală. Asta înseamnă că salariul pe card rămâne o opțiune, nu o regulă generală.

Esențial este ce ai semnat. Contractul individual de muncă trebuie să includă clar atât data plății, cât și metoda, fie numerar, fie transfer bancar. De altfel, după actualizarea modelului standard prin Ordinul ministrului muncii nr. 2171 din 2022, aceste detalii au devenit obligatorii și mai explicit menționate. Dacă în contract apare plata în numerar, atunci angajatorul respectă legea oferind salariul „în mână”, iar semnătura ta confirmă că ai fost de acord cu această variantă încă de la început.

Cum poate angajatul să ceară plata prin transfer bancar

Situația în care salariul nu este virat pe card ridică frecvent întrebări în rândul angajaților. Un exemplu concret vine de pe forumul Avocatnet, unde cineva întreba „Lucrez la o firmă de pază. Este normal să nu primim salariul pe card? De ce nu ne dă salariul pe card? Și ce pot face să-l primesc pe card?”. Răspunsul nu ține doar de dorința angajatului, ci de acordul ambelor părți, notează playtech.ro.

Dacă îți dorești schimbarea metodei de plată, trebuie să faci un pas formal. Depui o cerere scrisă către angajator, în care soliciți plata prin transfer bancar și menționezi contul IBAN. De aici, decizia aparține angajatorului. Dacă acceptă, modificarea se oficializează printr-un act adițional la contractul de muncă.

Nu este un drept automat, dar în practică, multe companii sunt deschise la astfel de solicitări, mai ales în contextul actual, în care plățile digitale devin tot mai comune.

Este legală plata „în mână” și de ce o preferă unii angajatori

Pe scurt, da, plata salariului în numerar este perfect legală în România, atât timp cât este prevăzută în contractul de muncă. Deși digitalizarea a avansat, există încă domenii în care această metodă este frecvent utilizată. Motivele diferă de la o companie la alta. Unele firme preferă numerarul pentru a evita comisioanele bancare, altele din cauza specificului activității sau pur și simplu din obișnuință.

Este o practică mai veche care încă persistă în anumite sectoare. Cu toate acestea, direcția generală este clară, tot mai multe companii trec la plata pe card pentru transparență, siguranță și eficiență.

Concluzia este simplă, plata „în mână” nu este o problemă legală, ci una de acord între angajat și angajator. Tocmai de aceea, înainte de a semna un contract, merită să citești atent fiecare detaliu, inclusiv metoda de plată, pentru că ceea ce pare minor la început poate conta mult pe termen lung.

Citește și...
Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților
Economic
Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților
România, campioană la scumpiri în UE. Rata anuală a inflației depășește de trei ori media europeană
Economic
România, campioană la scumpiri în UE. Rata anuală a inflației depășește de trei ori media europeană
Scandal uriaș la Metrorex! Activități ilegale, contracte suspecte și risc de blocaj al metroului din București
Economic
Scandal uriaș la Metrorex! Activități ilegale, contracte suspecte și risc de blocaj al metroului din București
Bruxelles-ul cere schimbări majore în viața europenilor. Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri fără precedent pentru criza energetică
Economic
Bruxelles-ul cere schimbări majore în viața europenilor. Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri fără precedent pentru criza energetică
Topul scumpirilor la chirii în UE: Croația și Grecia domină. Unde e România în clasament
Economic
Topul scumpirilor la chirii în UE: Croația și Grecia domină. Unde e România în clasament
CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României
Economic
CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României
Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
Economic
Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
Economic
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Economic
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Externe
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
