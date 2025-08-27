Cristian Erbașu (FPSC) avertizează: „Domeniul construcțiilor e într-o perioadă critică. Multe firme sunt aproape de faliment, n-au fost plătite pe lucrări efectuate de luni de zile”. De câți bani ar fi nevoie (VIDEO)

Sectorul construcțiilor se clatină, avertizează specialiștii în domeniu, căci statul nu oferă sprijin și, mai ales, predictibilitate, iar firmele românești riscă să intre în faliment. Federația Patronatelor Societăților din Construcții trage un semnal de alarmă: România trebuie să sprijine proiectele de dezvoltare. Specialiștii spun că firmele străine cu proiecte în țară sunt susținute de statele de care aparțin. Companiile românești, în schimb, primesc lovitură după lovitură și riscă să cadă în faliment.

Erbașu avertizează că multe firme de construcții sunt aproape de faliment

„Din păcate, domeniul construcțiilor e într-o perioadă critică și nu de o lună – două. Această perioadă a început cam de un an și jumătate și s-a accentuat odată cu trecerea timpului”, a declarat Cristian Erbașu, potrivit B1 TV.

Multe servicii impuse prin contracte pentru companiile de construcții sunt întârziate atât din cauza birocrației, care duce la un termen de facturare uriaș, de la 90 până la 180 de zile, până la probleme cu plata.

Reprezentanții singurei organizații patronale reprezentative pe trei sectoare de negociere colectivă din domeniul construcțiilor, prin vocea președintelui Cristian Erbașu, a transmis clar: construcțiile rămân un motor al economiei românești și trebuie sprijinite.

„Aceste companii practic sunt în pragul falimentului, dacă nu au intrat deja în insolvență multe dintre ele, și nu au nicio perspectivă în acest moment. Chiar dacă din 3 – 4 – 5 proiecte pe care le au, au rămas cu una sau două, faptul că le-au fost oprite finanțările și chiar derularea e incertă pe perioada următoare, automat va fi influențată și singura lucrare care a mai rămas în derulare”, a mai explicat Erbașu.

Acesta mai susține că firmele străine care au afaceri în România primesc ajutoare din partea statelor de proveniență. În schimb, companiile românești sunt în prăpastie.

„Spre deosebire de firmele din alte țări, care sunt sprijinite de guvernele lor, guverne care au impus întâlniri și ați văzut cum firmele turcești s-au întâlnit cu reprezentanți ai Guvernului din Turcia pentru a solicita respectarea clauzelor – mulți cer avansuri, nu situații de lucrări – firmele românești sau firmele mai mici plâng după plata lucrărilor deja executate de luni și luni de zile! (…)

În condițiile în care nu ne dorim o recesiune, noi avem nevoie de circa 20 de miliarde de euro minim. 20-25 de miliarde de euro pe an, asta înseamnă două miliarde – deci vorbesc pe contracte – de euro pe lună. Asta înseamnă 10 miliarde de lei pe lună”, a mai declarat Cristian Erbașu.