Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 16:38
Profesorul universitar Cristian Preda. Sursa foto: Cristian Preda / Facebook
Profesorul universitar Cristian Preda a povestit că luni și-a plătit taxele locale în Sectorul 2, iar miercuri a aflat de la televizor că trebuie să achite un surplus. „Sper ca, până mâine dimineață, inegalabilul primar Hopincă să nu ne spună că a calculat din nou și i-a ieșit alt total”, a punctat acesta ironic.

„Am auzit adineauri la Digi24 că, în sectorul 2, taxele au fost recalculate și, dacă ai plătit ieri sau alaltăieri ce era stabilit, mai ai, totuși, de scos niște bani din buzunar.

Cum am fost, ca mai tot românul, disciplinat și am trimis banii datorați încă de luni, am verificat știrea pe site-ul ghiseul.ro.

Așa e: au mai apărut niște bani de plătit.

Nu mulți față de ce plătisem deja: 46 de lei.
I-am plătit.

Sper ca, până mâine dimineață, inegalabilul primar Hopincă să nu ne spună că a calculat din nou și i-a ieșit alt total…”, a scris profesorul Cristian Preda, pe Facebook.

De altfel, mai mulți locuitori ai Sectorului 2, condus de primarul PSD Rareș Hopincă, s-au plâns că impozitul pe case e mai mult decât dublu. Mai mult, acesta a crescut iar, peste noapte, față de valorile care apăreau luni pe ghișeul.ro.

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, a declarat că valorile de impozit inițiale erau cele din anii trecuți și ele s-au modificat după 5 ianuarie, când angajații din primărie le-au actualizat.

Asta înseamnă că oamenii care deja au plătit impozitele mergând la ghișeu vor trebui să mai facă un drum să achite diferența. Probleme similare au fost reclamate pe rețelele sociale și în alte orașe.

