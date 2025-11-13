B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală

Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală

Iulia Petcu
13 nov. 2025, 18:42
Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns ca exporturile să lase rafturile goale
  2. Ce spune ministrul Agriculturii despre situație
  3. Ce rol ar putea avea Consiliul Concurenței

În timp ce mulți cumpărători observă lipsuri la ouă în unele supermarketuri, autoritățile dau asigurări că nu există motive reale de îngrijorare. România continuă să producă mai mult decât are nevoie, însă exporturile masive și relațiile tensionate dintre fermieri și retaileri par să fi creat un dezechilibru temporar pe piață.

Cum s-a ajuns ca exporturile să lase rafturile goale

În ultimele săptămâni, tot mai mulți consumatori au remarcat că, în anumite magazine, ouăle se termină rapid sau reaprovizionarea întârzie. Fenomenul a generat discuții despre o posibilă criză alimentară. În realitate, România produce suficient, însă o parte semnificativă din marfă pleacă spre piețele externe.

Comercianții vorbesc despre o creștere accelerată a exporturilor în doar câteva luni, explicată prin prețurile mai atractive oferite în străinătate. În același timp, Ministerul Agriculturii respinge ideea unei crize și atrage atenția asupra lanțurilor de retail, unde pot exista blocaje logistice sau „practici comerciale neloiale” care afectează distribuția internă.

Ce spune ministrul Agriculturii despre situație

Deși rafturile goale au stârnit reacții în rândul consumatorilor, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, exclude orice scenariu de penurie. Acesta subliniază că România dispune de o producție suficientă pentru piața internă și exporturi consistente. „Producem mult peste necesarul intern, gradul de autosuficiență este de 100%”, a declarat ministrul.

Barbu consideră că problemele observate în unele lanțuri țin mai degrabă de relațiile comerciale dintre furnizori și retaileri, nu de lipsa producției. Tot el a adăugat că „este posibil să existe practici comerciale neloiale”, indicând o posibilă cauză pentru disfuncționalitățile din aprovizionare.

„Criză de ouă în România n-o să fie niciodată, pentru că în ultimii 2 ani, prin investițiile pe care le-am realizat, România are un grad de autosuficiență de 120%. Practic, anul trecut am produs 5,4 miliarde de ouă în România și anul acesta cred că va fi un recurs și vom depăși această cifră. Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern”, a clarificat oficialul, potrivit Capital.ro.

Potrivit ministrului, doar două lanțuri mari se confruntă cu goluri pe raft, ceea ce indică o problemă punctuală în distribuție, nu o criză generalizată.

Ce rol ar putea avea Consiliul Concurenței

Florin Barbu a sugerat că autoritățile trebuie să intervină pentru a analiza condițiile impuse de retailerii mari producătorilor români. „De ce? Pentru că este o relație comercială și de aceea cred că s-a creat o problemă și aici trebuie să intervină inclusiv colegul meu de la Ministerul Economiei, care gestionează partea de comerț, dar și Consiliul Concurenței, care ar trebui să verifice de ce producătorii români nu au loc pe raftul de retail din România și sunt nevoiți să se ducă spre magazine din extern”, a afirmat Barbu.

Ministrul a mai explicat că „noi producem cu mult peste necesarul de consum”, însă unele lanțuri preferă să lucreze cu alți furnizori, ceea ce limitează accesul producătorilor români la piața internă. „Posibil să fie anumite practici comerciale neloiale și de aceea Consiliu Concurenței are atribuțiile necesare de a intra în aceste relații comerciale între producătorii români și magazinele de retail”, a subliniat el.

Astfel, deși România se menține una dintre cele mai autosuficiente țări din regiune în producția de ouă, tensiunile dintre fermieri și marile lanțuri de retail par să fie principalul motiv pentru apariția rafturilor goale din unele supermarketuri.

Tags:
Citește și...
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Economic
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Economic
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
Economic
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Economic
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Economic
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Economic
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Economic
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Economic
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Economic
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Ultima oră
18:52 - Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
18:30 - Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
17:58 - Daniel Băluță, ales oficial șef la PSD București: De acum vom avea grijă, vom asculta, vom construi (VIDEO)
17:36 - ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
17:29 - Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Catalin Drula
17:21 - Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
16:55 - Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
16:30 - Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
16:27 - Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
16:02 - Mesajul lui Cătălin Drulă pentru părinții din Capitală: „Grupul tăticilor adormiți în drum spre grădiniță vă salută”. Postarea a devenit virală