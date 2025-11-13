În timp ce mulți cumpărători observă lipsuri la ouă în unele supermarketuri, autoritățile dau asigurări că nu există motive reale de îngrijorare. România continuă să producă mai mult decât are nevoie, însă exporturile masive și relațiile tensionate dintre fermieri și retaileri par să fi creat un dezechilibru temporar pe piață.

Cum s-a ajuns ca exporturile să lase rafturile goale

În ultimele săptămâni, tot mai mulți consumatori au remarcat că, în anumite magazine, ouăle se termină rapid sau reaprovizionarea întârzie. Fenomenul a generat discuții despre o posibilă criză alimentară. În realitate, România produce suficient, însă o parte semnificativă din marfă pleacă spre piețele externe.

Comercianții vorbesc despre o creștere accelerată a exporturilor în doar câteva luni, explicată prin prețurile mai atractive oferite în străinătate. În același timp, Ministerul respinge ideea unei crize și atrage atenția asupra lanțurilor de retail, unde pot exista blocaje logistice sau „practici comerciale neloiale” care afectează distribuția internă.

Ce spune ministrul Agriculturii despre situație

Deși rafturile goale au stârnit reacții în rândul consumatorilor, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, exclude orice scenariu de penurie. Acesta subliniază că România dispune de o producție suficientă pentru piața internă și exporturi consistente. „Producem mult peste necesarul intern, gradul de autosuficiență este de 100%”, a declarat ministrul.

Barbu consideră că problemele observate în unele lanțuri țin mai degrabă de relațiile comerciale dintre furnizori și retaileri, nu de lipsa producției. Tot el a adăugat că „este posibil să existe practici comerciale neloiale”, indicând o posibilă cauză pentru disfuncționalitățile din aprovizionare.

„Criză de ouă în România n-o să fie niciodată, pentru că în ultimii 2 ani, prin investițiile pe care le-am realizat, România are un grad de autosuficiență de 120%. Practic, anul trecut am produs 5,4 miliarde de ouă în România și anul acesta cred că va fi un recurs și vom depăși această cifră. Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern”, a clarificat oficialul, potrivit Capital.ro.

Potrivit ministrului, doar două lanțuri mari se confruntă cu goluri pe raft, ceea ce indică o problemă punctuală în distribuție, nu o criză generalizată.

Ce rol ar putea avea Consiliul Concurenței

Florin Barbu a sugerat că autoritățile trebuie să intervină pentru a analiza condițiile impuse de retailerii mari producătorilor români. „De ce? Pentru că este o relație comercială și de aceea cred că s-a creat o problemă și aici trebuie să intervină inclusiv colegul meu de la Ministerul Economiei, care gestionează partea de comerț, dar și , care ar trebui să verifice de ce producătorii români nu au loc pe raftul de retail din România și sunt nevoiți să se ducă spre magazine din extern”, a afirmat Barbu.

Ministrul a mai explicat că „noi producem cu mult peste necesarul de consum”, însă unele lanțuri preferă să lucreze cu alți furnizori, ceea ce limitează accesul producătorilor români la piața internă. „Posibil să fie anumite practici comerciale neloiale și de aceea Consiliu Concurenței are atribuțiile necesare de a intra în aceste relații comerciale între producătorii români și magazinele de retail”, a subliniat el.

Astfel, deși România se menține una dintre cele mai autosuficiente țări din regiune în producția de ouă, tensiunile dintre și marile lanțuri de retail par să fie principalul motiv pentru apariția rafturilor goale din unele supermarketuri.