Impozitele pe locuințe cu aproape 80% de la anul, după o decizie a Guvernului. Cum au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, unii proprietari vor plăti, însă, chiar și de două-trei ori mai mult. Singura reducere păstrată este cea de 10% pentru cei are plătesc impozitul până la finele luni martie.

Cu cât cresc impozitele

În Timișoara, de exemplu, pentru un apartament cu două camere în centru un proprietar care avea 275 lei impozit va da 515 lei la anul.

„Până acum erau reduceri în funcție de vechimea imobilului. De exemplu, până în 30 de ani, era o reducere de 10%. Între 50 și o sută de ani, era un procent de 30% reducere, iar peste 100 de ani, vechimea imobilului, se aplica o reducere de 50%”, a declarat Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara, pentru

Asta înseamnă că proprietarul unei locuințe din Timișoara, cu două camere, construită în urmă cu o sută de ani va plăti 465 de lei în 2026, față de 124 de lei anul acesta.

În Cluj-Napoca nu se anunță schimbări majore, dar în Brașov aproape 150 de imobile lăsate în paragină vor fi supraimpozitate, iar cele degradate – cu 500%.

Ce spun specialiștii despre creșterea impozitelor

Specialiștii fiscali spun că în ultimii zece ani impozitele n-au crescut la fel de mult ca valoarea proprietăților, așa că era nevoie de o actualizare.

„Ca practică europeană, România oricum avea cele mai reduse impozite pe proprietate”, a declarat și Ovidiu Constantin Bunget, profesor Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Timișoara.