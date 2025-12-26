B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult

Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 21:25
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cu cât cresc impozitele
  2. Ce spun specialiștii despre creșterea impozitelor

Impozitele pe locuințe se vor mări cu aproape 80% de la anul, după o decizie a Guvernului. Cum au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, unii proprietari vor plăti, însă, chiar și de două-trei ori mai mult. Singura reducere păstrată este cea de 10% pentru cei are plătesc impozitul până la finele luni martie.

Cu cât cresc impozitele

În Timișoara, de exemplu, pentru un apartament cu două camere în centru un proprietar care avea 275 lei impozit va da 515 lei la anul.

„Până acum erau reduceri în funcție de vechimea imobilului. De exemplu, până în 30 de ani, era o reducere de 10%. Între 50 și o sută de ani, era un procent de 30% reducere, iar peste 100 de ani, vechimea imobilului, se aplica o reducere de 50%”, a declarat Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara, pentru Știrile Pro TV.

Asta înseamnă că proprietarul unei locuințe din Timișoara, cu două camere, construită în urmă cu o sută de ani va plăti 465 de lei în 2026, față de 124 de lei anul acesta.

În Cluj-Napoca nu se anunță schimbări majore, dar în Brașov aproape 150 de imobile lăsate în paragină vor fi supraimpozitate, iar cele degradate – cu 500%.

Ce spun specialiștii despre creșterea impozitelor

Specialiștii fiscali spun că în ultimii zece ani impozitele n-au crescut la fel de mult ca valoarea proprietăților, așa că era nevoie de o actualizare.

„Ca practică europeană, România oricum avea cele mai reduse impozite pe proprietate”, a declarat și Ovidiu Constantin Bunget, profesor Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Timișoara.

Tags:
Citește și...
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Economic
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Economic
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Republica Moldova, în topul destinațiilor turistice europene
Economic
Republica Moldova, în topul destinațiilor turistice europene
Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?
Economic
Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
Economic
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Economic
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
Economic
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
ANAF execută Gabriel Resources. Compania are datorii de aproape 10 milioane de euro
Economic
ANAF execută Gabriel Resources. Compania are datorii de aproape 10 milioane de euro
Taxe mai mari în București, din 2026. Impozitele pe locuințe vor crește chiar și cu 80%
Economic
Taxe mai mari în București, din 2026. Impozitele pe locuințe vor crește chiar și cu 80%
S-a deschis un nou tronson din Autostrada Moldovei. Imagini spectaculoase! (VIDEO)
Economic
S-a deschis un nou tronson din Autostrada Moldovei. Imagini spectaculoase! (VIDEO)
Ultima oră
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
22:52 - Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
22:20 - Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
21:55 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
20:59 - „Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
20:36 - Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
20:08 - Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
19:46 - Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”