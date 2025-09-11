Expertul în fiscalitate Gabriel Biriș a arătat joi, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu pe B1 TV, cum arată legislația în domeniu din țara noastră. „Priviți și minunați-vă! E purul adevăr despre legile și normele de fiscalitate în România”, a spus moderatorul.

Cum arată stufosul Cod Fiscal din România

„La zi, nu știe nimeni ce-i aici. (…) Codul Fiscal de aici a fost făcut în 2015. A înlocuit vechiul Cod Fiscal, care devenise de neînțeles pentru că avusese mult prea multe modificări. Acest Cod Fiscal a fost făcut pentru a asigura stabilitate și predictibilitate, adică să-l putem înțelege și aplica mai bine”, a spus Gabriel Biriș, prezentând un prin registru.

El a arătat apoi un al doilea dosar: „Am pus modificările Codului Fiscal. Uitați-vă, sunt probabil 1.000 de pagini față-verso. Fiecare separator e o Ordonanță sau Ordonanță de Urgență sau lege de modificare. Acesta e până în 2020, mai pe la început”.

Un al treilea dosar cuprinde modificările la modificările de mai sus: „Încă vreo 1.000 de pagini. Astea sunt cam până în 2022”.

Încă un dosar are modificările din 2023 și 2024, iar un altul schimbările de anul acesta.

Câte norme și modificări de norme s-au făcut în domeniul fiscal în România

„Toate aceste dosare… vorbim de peste 130 de modificări doar la Codul Fiscal, dar Codul Fiscal nu e singur, mai avem și Codul de Procedură Fiscală. El reglementează , cum depunem declarații, cum contestăm, cum eșalonăm, toate relațiile de administrare. Toate trebuie înțelese și interpretate. E cel puțin la fel de important precum Codul Fiscal, că orice modificare în ăsta înseamnă o modificare a relației noastre cu ANAF”, a explicat apoi expertul în fiscalitate.

„Toate modificările au intrat în vigoare prin derogare. Adică dăm o lege la care derogăm mereu. La ce am mai dat legea aia?”, s-a întrebat Biriș retoric.

Acesta a prezentat apoi alte legi în domeniu, strânse într-un alt dosar. Ordonanța cu privire la casele de marcat, de exemplu, a suferit mai multe modificări și ea și acum registrul ei are circa 1.000 de pagini. La acestea se mai adaugă Ro e-Transport sau RO e-TVA, alte hârtii.

„Eu știu cam în mare ce conțin, dar trebuie mereu să mă uit să văd ce conține ultima versiune. (…) Avem aici, în total, 5.000 de pagini de modificări la legislație primară, că nu e doar Codul Fiscal, există și normele de aplicare ale Codului Fiscal!”, a explicat apoi Gabriel Biriș.

Iar la această legislație primară se adaugă normele, care sunt „încă de vreo 10 ori mai multe”.

„Aproape pentru fiecare modificare în Codul Fiscal trebuie modificate instrucțiunile de aplicare, care uneori generează modificări de declarații”, a explicat expertul în fiscalitate.

Gabriel Biriș a punctat pe final că, deoarece multe dintre aceste schimbări s-au făcut prealabile, am ajuns să avem „modificări ale modificărilor modificărilor”.