Cum reușește BNR să rateze toate prognozele pe inflație. Diferențe majore între previziuni și cifrele reale (VIDEO)

Inflația din România, greu de estimat. Cel puțin pentru Banca Națională a României. De fiecare dată, BNR a estimat o inflație pe minus. În realitate, la fiecare raport, inflația inregistrată în mod real a fost mult diferită de cifrele prognozate.

De ce greșește BNR prognozele pe inflație

Acum un an, proiecția pentru finalul anului 2025 arăta o inflație de puțin peste 3 puncte procentuale. Decembrie 2025 a venit înscă cu inflație de 10. Concret, în februarie 2025, BNR estima o inflație de 3,8%, însă anul s-a terminat cu o inflație de 9,7 puncte procentuale. O diferență de nu mai puțin de șașe procente.

Și toată lumea așteaptă o clarificare de la guvernatorul , Mugur Isărescu. Dar… De la vârful Băncii Centrale s-a văzut doar un derapaj sensibil între estimarea din vară și cea de la finalul anului 2025.

„Avem o curbă sensibil mai ridicată a inflației față de estimarea din vară. Ce s-a subestimat în vară? S-a subestimat, în primul rând, impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieţei de energie electrică și majorarea impozitelor indirecte din trimestrul trei, mai ales pe partea de electricitate.

Şi, de asemenea, un impact care e greu de măsurat al anticipațiilor inflaționiste, care s-a conturat, este un mediu politic, să-i spunem, și social destul de tensionat în țară în această perioadă și bineînțeles că toate aceste discuții împing creșterile de prețuri mai sus decât am anticipat noi în vară”, explica Mugur Isărescu în noiembrie anul trecut.

Nimeni nu s-a chinuit să de o explicație cât de cât coerentă în privința diferenței dintre estimarea din februarie și inflația reală de la final de 2025, sau măcar dintre prognoza din mai care arăta 4,6% și inflația de la sfârșitul anului trecut. Nimic de la BNR!

Cum arată prognoza pentru 2026

Mai mult, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit, pentru finalul acestui an, BNR prognozează o inflație de… 3,7%. Nu știm ce clacule se fac la Banca Centrală, având în vedere că acum avem cea mai mare inflație din UE. 8,6% după cum arată .

Nu mai spunem că anul trecut, tot de la Mugur Isărescu, venea o estimare a inflației pentru decembrie 2026 de 3%.

Rămâne de văzut, nu dacă greșește BNR din nou, ci cu cât!