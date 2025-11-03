Black Friday, perioada în care majoritatea comercianților reduc prețurile, este așteptată de românii interesați de cumpărături. Pe de altă parte, există și riscul ca în spatele ofertelor agresive să se ascundă capcane pentru consumatori.
În perioada reducerilor agresive, practicate de comercianți, cresc și riscurile de înșelătorie pentru cumpărători. În aceste condiții, ANPC reamintește celor ce vor să cumpere diverse produse să dovedească prudență în legătură cu „ofertele de nerefuzat”. Autoritatea face o serie de recomandări referitoare la metodele de plată ce pot fi uzitate pentru cumpărăturile de Black Friday.
„Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante. În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide” , se arată într-un comunicat al ANPC.
Potrivit sursei citate, operatorii economici trebuie să-și informeze consumatorii cu privire la opțiunile de plată. Astfel, aceștia trebuie să știe la ce se pot aștepta încă dinainte de finalizarea achizițiilor.
„Indiferent de modalitatea în care va fi plătit un produs sau serviciu, operatorii economici au libertatea de a alege metodele de plată pe care le oferă. Este responsabilitatea lor să informeze consumatorii despre opțiunile disponibile înainte ca aceștia să finalizeze achiziționarea”, se mai arată în comunicat.
ANPC subliniază că, indiferent de modalitatea de plată pe care o aleg, pentru achizițiile de Black Friday, consumatorii trebuie să-și protejeze finanțele. Drept urmare, Autoritatea vine cu o serie de recomandări:
În acest context, Protecția Consumatorilor recomandă consumatorilor să fie vigilenți și să verifice cu atenție de unde își fac cumpărăturile. Având în vedere interesul sporit, mulți infractori cibernetici profită de Black Friday pentru a fura date și bani de la cei neatenți. Ce trebuie să știe cumpărătorii care caută oferte reduse de preț:
Chiar dacă sunt feriți de riscurile pe care le implică o achiziție de pe un site de cumpărături, ANPC a făcut o serie de recomandări și pentru cei care aleg magazinele fizice. Aceștia trebuie să se informeze, din timp, de toate aspectele ofertelor de Black Friday.
Atunci când fac plăți cu cardul cumpărătorii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: