Acasa » Economic » Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”

Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”

Adrian Teampău
03 nov. 2025, 17:25
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Recomandări pentru Black Friday
  2. ANPC, sfaturi pentru plățile online
  3. Achizițiile online de Black Friday
  4. Recomandări pentru cumpărătorii din magazinele fizice

Black Friday, perioada în care majoritatea comercianților reduc prețurile, este așteptată de românii interesați de cumpărături. Pe de altă parte, există și riscul ca în spatele ofertelor agresive să se ascundă capcane pentru consumatori.

Recomandări pentru Black Friday

În perioada reducerilor agresive, practicate de comercianți, cresc și riscurile de înșelătorie pentru cumpărători. În aceste condiții, ANPC reamintește celor ce vor să cumpere diverse produse să dovedească prudență în legătură cu „ofertele de nerefuzat”. Autoritatea face o serie de recomandări referitoare la metodele de plată ce pot fi uzitate pentru cumpărăturile de Black Friday.

„Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante. În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide” , se arată într-un comunicat al ANPC.

Potrivit sursei citate, operatorii economici trebuie să-și informeze consumatorii cu privire la opțiunile de plată. Astfel, aceștia trebuie să știe la ce se pot aștepta încă dinainte de finalizarea achizițiilor.

„Indiferent de modalitatea în care va fi plătit un produs sau serviciu, operatorii economici au libertatea de a alege metodele de plată pe care le oferă. Este responsabilitatea lor să informeze consumatorii despre opțiunile disponibile înainte ca aceștia să finalizeze achiziționarea”, se mai arată în comunicat.

ANPC, sfaturi pentru plățile online

ANPC subliniază că, indiferent de modalitatea de plată pe care o aleg, pentru achizițiile de Black Friday, consumatorii trebuie să-și protejeze finanțele. Drept urmare, Autoritatea vine cu o serie de recomandări:

  • folosirea site-urilor de încredere. Înainte de a face cumpărături pe un site, trebuie verificat dacă adresa acestuia începe cu „http” și dacă are un simbol de lacăt. Acest simbol indică o conexiune securizată. Pentru cumpăăturile online, este de evitat utilizarea conexiunilor de internet WIFI nesigure, publice. Acestea pot reprezenta un risc real pentru siguranța serviciilor bancare online;
  • activarea mai multor pași pentru autorizarea plății. Trebuie setați pași suplimentari de securitate pentru o aprobare suplimentară (prin SMS, amprentă sau aplicație), pentru fiecare tranzacție online;
  • folosirea aplicațiilor bancare. Multe bănci permit setarea limitelor de tranzacționare sau activarea unor funcționalități de securitate din aplicație. Consumatorii trebuie să acceseze cea mai recentă versiune a aplicațiilor bancare pentru a reduce riscurile de securitate;
  • gestionarea datelor. Consumatorii trebuie să păstreze în siguranță datele cardurilor bancare, codul CVV/ seria cardului/ data expirării. Acestea sunt date prin care orice persoană, alta decât deținătirul cardului, poate efectua tranzacții online neautorizate.

Achizițiile online de Black Friday

În acest context, Protecția Consumatorilor recomandă consumatorilor să fie vigilenți și să verifice cu atenție de unde își fac cumpărăturile. Având în vedere interesul sporit, mulți infractori cibernetici profită de Black Friday pentru a fura date și bani de la cei neatenți. Ce trebuie să știe cumpărătorii care caută oferte reduse de preț:

  • se recomandă o atenție sporită în cazul magazinelor care solicită plata în avans;
  • în conformitate cu legislația europeană, comercianții nu trebuie să perceapă taxe suplimentare pentru metodele de plată utilizate în mod obișnuit, cum ar fi cardul de credit;
  • dacă consumatorii aleg să plătească cu cardul de credit, titularii de card pot solicita anularea tranzacțiilor neautorizate printr-un proces de returnare a plății, prevenind probleme precum frauda sau plățile duplicate;
  • în cazul unei erori, primul pas ar trebui să fie o încercare de a rezolva problema pe cale amiabilă cu operatorul și, dacă acest lucru nu funcționează, există posibilitatea contactării băncii pentru a iniția anularea tranzacției.

Recomandări pentru cumpărătorii din magazinele fizice

Chiar dacă sunt feriți de riscurile pe care le implică o achiziție de pe un site de cumpărături, ANPC a făcut o serie de recomandări și pentru cei care aleg magazinele fizice. Aceștia trebuie să se informeze, din timp, de toate aspectele ofertelor de Black Friday.

Atunci când fac plăți cu cardul cumpărătorii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

  • protejarea cardului. Acesta nu trebuie pierdut din vedere, mai ales la introducerea în POS sau când este oferit unui comerciant pentru plată;
  • folosirea PIN-ului. PIN-ul trebuie introdus la POS, într-un mod discret. PIN-ul nu trebuie scris pe card.
