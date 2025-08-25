B1 Inregistrari!
Românii sunt cei mai mulțumiți din regiune de situația lor financiară. Datele Eurostat

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 08:46
Românii sunt cei mai mulțumiți din regiune de situația lor financiară. Datele Eurostat
Sursa foto: Freepik

Românii sunt cei mai mulțumiți din regiune de situația lor financiară, arată date publicate de Eurostat. Locuitorii țărilor din jurul nostru își evaluează situația financiară personală cu o notă între 4 și 5, pe o scară de la 1 la 10, dar noi acordăm o medie de 7, potrivit statisticii. Dintre toți europenii, finlandezii și olandezii sunt cei mai mulțumiți de situația financiară personală, pe care o notează cu 7,6.

Cuprins

  • Ce depozite bancare au românii
  • Ce arată datele despre consum și economisire în România

Ce depozite bancare au românii

Potrivit unui raport al BNR, averea netă a populaţiei, adică totalul activelor din care se scad datoriile, a crescut semnificativ în ultimul deceniu, dar e inegal distribuită: 10% din populaţie deţine 41% din venitul naţional înainte de impozitare.

Deși 68% din populația peste 15 ani deține un depozit bancar, polarizarea se menține semnificativă. O pondere redusă a deponenților (0,6% sau 84,4 mii persoane) deține 28% din volumul depozitelor (martie 2025), cu o valoare medie a depozitului de 1,06 milioane lei (210 mii echivalent euro). În contrast, restul de 99,4% dintre deponenți (14,9 milioane de persoane) au economii sub forma depozitelor, în medie, de 15.500 lei (echivalentul a 3.000 euro), arată datele analizate de HotNews.

Avuţia netă a populaţiei se ridica în 2024 la aproape 1.800 mld. lei, faţă de circa 700 mld. în 2014.

Ce arată datele despre consum și economisire în România

Statisticile mai arată că românii consumă mai mult decât au veniturile. Asta înseamnă că-și mențin stilul de viață făcând credite sau din rezerve acumulate în trecut.

Rata de economisire este negativă, dar, paradoxal, românii continuă să investească, predominant în locuințe. Chiar și românii aflați în risc de sărăcie fac tot posibilul să-și cumpere casa lor. Asta explică rata excepțională de deținere a proprietății – 94,3% dintre gospodării dețin o locuință, cel mai ridicat procent din UE.

