Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult

Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 15:05
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Guvernul Bolojan. Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. Datoria guvernamentală, la un nivel de alertă
  2. Ce arată datele Ministerului de Finanțe

Datoria guvernamentală a ajuns la aproape 60%, contrazicând declarațiile oficiale ale guvernanților, conform cărora situația se redresează. Statul a ajuns să se împrumute cu 1.095 miliarde lei în luna septembrie.

Datoria guvernamentală, la un nivel de alertă

Statul se împrumută tot mai mulți bani pentru a face față cheltuielilor, în vreme ce, de la Palatul Victoria, ni se transmite că austeritatea dă rezultate. Datoria guvernamentală a ajuns la un nivel uriaș, de aproape 60%. Conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe, datoria administraţiei publice a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. În luna precedentă, august valoarea acesteia era de 1.084 miliarde de lei.

Ca procent din PIB, datoria a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 58,3% în august, conform comunicatului INS din 5 decembrie 2025.În septembrie 2025, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.031 miliarde de lei, de la 1.021 miliarde de lei, în august 2025, Datoria pe termen scurt a urcat la 64,112 miliarde lei, de la 63,107 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 894,893 miliarde de lei, este dată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 177,235 miliarde de lei. Conform datelor oficiale, datoria în lei se ridica la valoarea de 504,22 miliarde lei, iar cea în euro la 478,25 miliarde de lei, echivalent. Datoria în dolari americani a ajuns la 110,05 miliarde, echivalent lei.

Din datele Ministerului Finanțelor, pentru septembrie, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.070 miliarde lei, de la 1.059 miliarde lei în august 2025. Din această sumă, 1.006 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (484,877 miliarde de lei) şi în euro (472,605 miliarde de lei, echivalent).

Ce arată datele Ministerului de Finanțe

Datoria publică a administraţiei locale a urcat la 24,991 miliarde de lei, de la 24,733 miliarde de lei în luna anterioară. Din această sumă, 24,955 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu şi lung.

Totodată, în luna septembrie, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 538,656 miliarde de lei (529,577 miliarde lei în august 2025). Suma reprezintă 29% din PIB (28,5% din PIB, în luna anterioară). Din valoarea totală, 519,06 miliarde de lei este datorie a administraţiei centrale şi 19,597 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 556,367 miliarde de lei (554,679 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 29,9% din PIB (29,8% din PIB, în august 2025). Departajat, 550,974 miliarde de lei reprezintă datorie externă a administraţiei publice centrale şi 5,393 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale.

Ministerul Finanțelor precizează că datele au fost actualizate conform notificării fiscale din Octombrie 2025.

