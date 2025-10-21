B1 Inregistrari!
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 oct. 2025, 09:08
Prețurile la apa potabilă diferă de la o localitate la alta. Sursa foto simbol: Pixabay
Au crescut prețurile la serviciile de apă potabilă și canalizare. În timp ce bucureștenii plătesc un preț de două ori mai mic decât localitățile sărace, întrebarea ”de ce?” pare să aibă și răspuns.

De ce diferă prețurile la apă de la un oraș la altul

Companiile care furnizează apa potabilă și instalațiile de canalizare fac diferența. De exemplu, Apa Nova oferă un tarif la jumătatea prețului celorlalte companii. Prețul în Capitală ajunge la 6 lei și 80 de bani.

În România, prețul apei potabile diferă foarte mult de la un județ la altul, iar cea mai scumpă apă nu curge în metropole. Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă potabilă și canalizare de 14,49 pe metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Asta în timp ce localnicii racordați la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara, informează B1 TV.

„Sunt companii diferite. Dacă e să le luăm la mână, sunt companii diferite. Unele sunt companii private, altele sunt companii administrate de consiliile locale sau de primării.

Prețurile legate de tot ce înseamnă apa rece, apa potabilă, inclusiv canalizarea, sunt decizii ale primarilor, consiliilor și, evident, a firmelor, că foarte multe din aceste administrații sunt private”, a explicat Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre”, difuzată pe B1 TV.

Unde e cea mai ieftină apă potabilă

Potrivit Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare, tariful mediu la nivel național e de 14 lei și 49 de bani. Totuși, diferențele dintre județe sunt mari.

Datele oficiale arată că în Neamț, spre exemplu, un metru cub de apă potabilă costă aproape 9 lei. În schimb, în Capitală prețul e de 6 lei și 80 de bani.

Localitățile sărace, precum Neamț sau Vaslui, plătesc dublu față de București. Diferența stă în companiile care furnizează apa. În Ploiești, apa e la un preț fără concurență – 4 lei și 76 de bani.

