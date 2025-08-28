B1 Inregistrari!
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare

Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare

George Lupu
28 aug. 2025, 21:28

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deficitul bugetar consolidat a ajuns la 76,44 miliarde de lei, respectiv 4,04% din PIB, după primele șapte luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanțelor. La sfârșitul lunii iunie deficitul era de 3,68%, iar în aceeași perioadă a anului trecut se situa la 71,04 miliarde de lei (4,04% din PIB).

Cuprins

  • Care este situația deficitului bugetar
  • Cum au evaluat încasările la buget
  • Cheltuielile de personal au crescut

Care este situația deficitului bugetar

Anul trecut, deficitul bugetar era de 71,04 miliarde de lei în aceeași perioadă, respectiv 4,04% din PIB.

Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele șapte luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 11,8% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale s-au majorat cu 0,74 puncte procentuale.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 35,31 miliarde de lei, cu 21,3% peste valoarea de anul trecut, determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+84,0%), pe seama dividendelor distribuite în anul 2024, cu reținerea cotei de impozit de 8%.

Totodată, o dinamică pozitivă a fost consemnată și în cazul încasărilor din impozitul pe salarii (21,4%), peste cea a fondului de salarii din economie (11,5%), evoluția acestei categorii de venituri fiind influențată de eliminarea facilităților fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator.

În privința contribuțiilor de asigurări, datele de la Finanțe relevă o creștere de 10,8%, la șapte luni, până la valoarea de 121,07 miliarde de lei, sub cea a fondului de salarii din economie.

Cum au evaluat încasările la buget

Potrivit ministerului de resort, încasările din impozitul pe profit au însumat 26,17 miliarde de lei (+11,1% de la la an), iar încasările nete din TVA au însumat 69,99 miliarde lei, marcând o creștere de 5,7%.

Raportat la perioada de referință, evoluția acestor încasări poate fi explicată atât de avansul restituirilor de TVA (+5,8%), față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (19,59 miliarde de lei, în primele șapte luni din 2025 vs 18,51 miliarde de lei, în intervalul ianuarie – iulie 2024), cât și de un efect de bază mai ridicat.

De asemenea, veniturile din accize au însumat 26,67 miliarde de lei (+13,2%), veniturile nefiscale au ajuns la 34,71 miliarde de lei (+8,9%), în timp ce sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 28,62 miliarde de lei (+33,6%).

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 447,21 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 11,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creștere cu 0,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2024.

Cheltuielile de personal au crescut

Cheltuielile de personal au însumat 99,72 miliarde de lei, în creștere cu 7,9% comparativ cu primele șapte luni din anul precedent, iar exprimate ca pondere în PIB, acestea reprezintă un nivel de 5,3% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mari, de un an la altul.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 53,59 miliarde de lei (+0,5%), cheltuielile cu dobânzile au fost de 31,71 miliarde de lei (+9,83 miliarde de lei), cheltuielile cu asistența socială au fost de 147,54 miliarde de ei (+14,7%), iar cheltuielile cu subvențiile au fost de 7,66 miliarde de lei, în principal pe subvenții pentru transportul de călători și sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor non-casnici (801,29 milioane de lei), potrivit Agerpres.

În același timp, la finele lunii iulie 2025, cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 34,76 miliarde de lei, în creștere cu 23,43% față de aceeași perioadă a anului anterior,

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 61,68 miliarde de lei, cu 8,23% mai mari față de primele șapte luni ale anului 2024, când s-au ridicat la 56,99 miliarde de lei.


