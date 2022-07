Directorul FMI: Inflația poate fi îmblânzită cu apă rece

Inflația va continua să crească în perioada următoare, iar persoanele care au credite sunt cele mai afectate, a avertizat recent Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar Internaţional ( ). Pe măsură ce băncile centrale cresc ratele dobânzilor pentru a reduce inflația, datoriile devin împovărătoare.

Ratele dobânzilor vor continua să crească la nivel global, până în 2023, când preţurile mari vor începe să scadă ca răspuns la acţiunile băncilor centrale. Scăderea prețului la petrol s-ar datora riscurillor de recesiune şi nu reglarii nivelului inflației, afirmă Georgieva.

”Băncile centrale intensifică măsurile pentru a controla inflaţia, este o prioritate. Trebuie să continue până când devine clar că aşteptările inflaţioniste rămân ferm ancorate. În acest moment, încă vedem inflaţia în creştere. Trebuie să aruncăm nişte apă rece pe ea”, a declarat Georgieva pentru CNBC, la Summitul G-20, citează

The global economic outlook has „darkened significantly” and could deteriorate further, the IMF’s managing director Kristalina Georgieva warned, citing Russia’s war in Ukraine and the rapid inflation it has caused

— AFP News Agency (@AFP)