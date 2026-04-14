Directiva europeană care impune va intra în vigoare în România, din luna iunie. Aceasta prevede drepturi mai multe pentru angajați și obligații pentru angajatori. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că directiva o să scoată la iveală „disfuncţionalităţi, discriminări, nereguli care pot fi apoi verificate şi corectate”.

Schimbări în anunțurile de angajare

De exemplu, angajatorii vor trebui să afișeze salariile în anunțurile de angajare, să spună public dacă există diferențe între sume și să le explice dacă e cazul.

Iar cine îşi schimbă locul de muncă nu va mai putea fi întrebat la recrutare ce salariu a avut la jobul precedent.

Transparență privind salariile

De asemenea, cine lucrează într-o companie şi vrea să ştie cât câştigă colegii cu aceeaşi funcţie va putea să întrebe acest lucru.

În prezent, potrivit unui studiu, 9 din 10 firme nu pot explica de ce au salarii diferite pentru posturi similare.

„Sunt. Mai ales că eu am intrat mai târziu decât o anumită colegă şi am aflat că ea câştigă mai puţin decât mine, pe aceeaşi funcţie”, a spus un angajat, pentru

Venituri egale pentru femei și bărbați

Totodată, directiva europeană va impune şi venituri egale pentru femei şi bărbaţi care lucrează pe aceleaşi posturi.

Angajaţii care se consideră nedreptățiți se pot adresa Inspecției Muncii, care va controla angajatorul și va aplica amenzi, dcaă va constatata diferențe suspecte între salarii.